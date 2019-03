Milik racconta l’allegria del Napoli | «Mertens porta sempre regali»

ilnapolista

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Dal ritiro della Nazionale polacca l’attaccante delArkadiuszha parlato ai colleghi di Foot Truck in una lunga intervista in cui ha elogiato i suoi compagni di reparto soffermandosi su“È veramente un ragazzo buonissimo. Quando vede il nostro magazziniere Tommaso, gli chiedecome sta, non è una cosa che si fa per forza. Ogni tanto compra unno a qualcuno. Quando sono arrivato era anche la prima persona che mi chiedeva come stavo, se avevo dei problemi. Ti chiedese vuoi andare a cena fuori, cosa fai domani. Serve a tutti una persona che ogni tanto fa queste domande. Merita la fascia di capitano”.Le parole dinon intendono assolutamente insinuare dubbi sulle qualità di Insigne e sulla sua fascia di capitano, il polacco infatti ha proseguito con considerazioni estremamente positive sul numero 24 ...

