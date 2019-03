Milik | «Insigne ha una tecnica impressionante Mertens merita la fascia di capitano»

Napoli - Milik sicuro : “Mertens meriterebbe la fascia di capitano. Insigne? Mi salta addosso - ma non me ne accorgo” : L’attaccante polacco ha parlato dei suoi compagni d’attacco nel Napoli, esprimendo parole d’elogio sia per Mertens che per Insigne Una stagione eccellente quella di Arek Milik, capace di mettere a segno già diciotto gol in tutte le competizioni grazie soprattutto ai propri compagni di reparto. LaPresse/Ciro Sarpa Gli assist di Mertens ed Insigne infatti sono oro per l’attaccante polacco che, intervistato ai ...

Ancelotti : «Insigne? Sfogo comprensibile. Domani gioca Milik - sul partner devo pensarci» : Conferenza stampa di Carlo Ancelotti alla vigilia di Salisburgo-Napoli «Il 3-0 a Napoli è stato un buon risultato, ma non dobbiamo pensarci. Dobbiamo giocare come sappiamo e provare a vincere. Non dobbiamo cambiare l’atteggiamento rispetto all’andata, abbiamo sempre cercato di controllare la gara. Loro, invece, cambieranno: saranno più sbilanciati, meno prudenti. Noi non faremo calcoli». «Non ho alcun timore per chi ha giocato meno. ...

Live Napoli-Salisburgo 0-0 Milik e Mertens - Insigne in panca : Il Napoli scende in campo questa sera al San Paolo nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League; in Campania arriva questa sera il Salisburgo, formazione austriaca che nel turno...

Live Napoli-Juventus 0-0 Ancelotti sceglie Milik e Insigne : Si chiude col botto il calendario della 26esima giornata di Serie A: al San Paolo, infatti, è in programma la sfida tra Napoli e Juventus, da molti a inizio stagione indicata come la partita...

Zurigo-Napoli formazioni ufficiali : Milik dal 1' - c’è Insigne : ZURIGO NAPOLI formazioni ufficiali- Formazione tipo per il Napoli di Ancelotti in vista del match di questa sera contro lo Zurigo. Carlo Ancelotti si affiderà ai suoi titolarissimi per cercare di avere subito la meglio sui rispettivi avversari e ipotecare il passaggio del turno. Confermato il solito 4-4-2- In porta Meret dal 1′. Fascia destra […] L'articolo Zurigo-Napoli formazioni ufficiali: Milik dal 1′, c’è Insigne ...

VIDEO Napoli-Sampdoria 3-0 - Highlights e sintesi della partita. Milik e Insigne - micidiale uno-due : Bella vittoria del Napoli nell’anticipo della 22^ giornata di Serie A, i partenopei hanno sconfitto la Sampdoria per 3-0 di fronte al proprio pubblico dello Stadio San Paolo e si sono portati a nove punti di distacco dalla capolista Juventus. I ragazzi di Carlo Ancelotti sono stati praticamente perfetti e hanno meritato i tre punti mettendo in mostra un gioco spumeggiante, la partita è stata risolta da un micidiale uno-due nel cuore del ...

Il Napoli torna a vincere : Milik - Insigne e Verdi stendono la Samp : Dopo il pareggio e la sconfitta di San Siro contro il Milan, prima in campionato e poi in Coppa Italia, il Napoli torna a vincere e lo fa nel modo migliore. Batte 3-0 la Sampdoria e va a -9 dalla Juventus, che a sorpresa ha pareggiato 3-3 con il Parma. Prestazione convincente della banda di Ancelotti, tornata a esprimere un gioco piacevole ed efficace in fase di realizzazione. Contro i blucerchiati, guidati da un indomito ma poco incisivo ...

