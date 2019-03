Milano,autista bus indagato per strage

"Importante è la fine felice di un evento,che poteva portare a un epilogo tragico,grazie al coraggio dei ragazzi" Uno degli alunni sul bus ha avuto la prontezza di telefonare vedendo che l'aveva cambiato strada.E' quanto ha detto De Marchis,comandante dei Carabinieri,commentando quanto avvenuto a San Donato Milanese.L'uomo,orapere sequestro di persona, avvrebbe detto:non si salverà nessuno. Voleva compiere unaa Linate. I militari hanno salvato i ragazzini tirandoli fuori deai finestrini del bus(Di mercoledì 20 marzo 2019)

_Carabinieri_ : I #Carabinieri di San Donato Milanese hanno arrestato l'autista di un bus di una scuola media. Aveva prelevato 51 a… - tg2rai : #UltimOra, #Milano, autista appicca fuoco al bus: nessun ferito, 14 in ospedale. 12 ragazzini e 2 adulti portati in… - SkyTG24 : #UltimOra #Bus in fiamme a #Milano, carabinieri: autista non era armato e non ha legato i ragazzini, è indagato per… -