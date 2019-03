Milano | uomo dà fuoco a bus con scolaresca sulla Paullese | fermato

Milano - donna trovata morta in casa : si sospetta l’omicidio passionale - fermato un uomo : Da qualche giorno non riusciva a mettersi in contatto con la madre. Così la ragazza di 22 anni si è presentata a casa della donna, al quinto piano di un palazzo in via Piranesi, una strada residenziale nella zona est di Milano. Nessuno, però, le ha aperto la porta: allora, sempre più preoccupata, verso le 15:30 di martedì, ha chiamato i soccorsi. C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per entrare nell’abitazione: Roberta Priore, di 53 ...

8 marzo - da Milano a Napoli : sciopero femminista di Non una di meno. Dipendente Atm aggredita da un uomo : Per il terzo anno di seguito Non una di meno ha organizzato, in occasione dell’8 marzo, uno sciopero femminista transnazionale in tutte le piazze d’Italia. La manifestazione, che l’anno scorso ha coinvolto circa settanta città italiane e più di settanta paesi nel mondo, ha come obiettivo quello di parlare innanzitutto della violenza di genere: “Femminicidi. Stupri”, si legge nell’appello che ha accompagnato ...

Non sta 'respirando' bene - l'organo del Duomo di Milano va restaurato subito : l'organo del Duomo di Milano "non sta respirando bene, sintomo di malattia". A fotgrafare così la necessità di un profondo restauro dello strumento musicale più grande d'Italia, il secondo in Europa dopo quello tedesco di Passau, è l'assessore alla cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno. Polveri, ossidazioni, sbalzi di temperatura le principali cause della malattia. La cura non è quindi più rinviabile e i ...

Fondazione Bracco finanzia restauro Grande Organo Duomo Milano : Milano, 5 mar. (AdnKronos) - Nel gruppo dei Mecenati della Veneranda Fabbrica del Duomo c'è la Fondazione Bracco che ha risposto per prima all’appello per il restauro del Grande Organo del Duomo. Una tradizione musicale quella della Fondazione che continua come spiegato dalla presidente Diana Bracco

Milano - uomo ucciso davanti al centro commerciale. I killer si consegnano : «Ammazzato perché aveva stuprato una bambina» : Antonio Crisanti, il 63enne morto ieri a Rozzano, alle porte di Milano, sarebbe stato ucciso da due uomini: Emanuele Spavone, 35 anni, e Achille Mauriello di 27. Si sono costituiti...

Milano : uomo ferito alla testa da arma da fuoco in cantiere a Basiglio - è grave : Milano, 25 feb. (AdnKronos) - Un uomo è stato soccorso per una ferita da arma da fuoco alla testa a Basiglio, località Cascina Vione, intorno alle 7.30. Le sue condizioni, spiegano i sanitari, sono gravi: è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Humanitas a Rozzano, alle porte di Milano