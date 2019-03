Milano-Sanremo 2019 | Fernando Gaviria | il grande spauracchio di Elia Viviani

Milano-Sanremo 2019 : incognita Michael Matthews. La presenza dell’australiano ancora in dubbio dopo la caduta alla Parigi-Nizza : Nell’elenco degli uomini più attesi alla vigilia della Milano-Sanremo 2019, prima classica monumento della stagione e primo grande appuntamento del calendario ciclistico internazionale, ci sarebbe senza dubbio anche l’australiano Michael Matthews. Il 28enne nato a Camberra, alla terza stagione consecutiva con la maglia della Sunweb, ha infatti preso parte per ben sei volte alla Classica di Primavera raccogliendo un terzo posto nel ...

Milano-Sanremo 2019 : i favoriti. Peter Sagan lancia la sfida alla coppia Quick-Step Viviani-Alaphilippe : 291 chilometri, un percorso lunghissimo ma non impossibile a livello altimetrico, ma la corsa resterà incertissima praticamente fino agli ultimi 200 metri. È sicuramente la Classica Monumento con meno certezze: l’eterna sfida tra velocisti e uomini da salita, che vanno ad alternarsi sul gradino più alto del podio. Stiamo parlando ovviamente della Milano-Sanremo, che andrà in scena sabato: andiamo a scoprire i favoriti per la Classicissima di ...

Milano-Sanremo 2019 – Scelto il roster della Bahrain Merida - Nibali capitano : “una gara difficile - ma farò del mio meglio” : La Bahrain Merida ha Scelto il roster per la Milano-Sanremo: le sensazioni del capitano Vincenzo Nibali alla vigilia della Classicissima E’ tutto pronto per la 110ª edizione della Milano-Sanremo. Vincenzo Nibali sarà tra i protagonisti della corsa, per difendere il titolo dopo la splendida vittoria dello scorso anno e per far ciò il suo team ha Scelto un roster forte e solido. La “Classicissima” 2019 partirà da Milano per ...

Milano-Sanremo : al via Valverde e Nibali : Tra i nomi di spicco il campione del mondo su strada Uci, Alejandro Valverde, i vincitori delle passate edizioni Arnaud Demare, 2016,, John Degenkolb, 2015,, Alexander Kristoff, 2014, con il compagno ...

Ciclismo - Milano-Sanremo 2019. Vincenzo Nibali : “La condizione è indietro - la squadra mi ha obbligato a stare in altura e a fare il Tour” : Si presenterà al via della Milano-Sanremo da campione in carica sabato prossimo Vincenzo Nibali: lo Squalo dello Stretto, dodici mesi fa, con un’azione magistrale salutò il gruppo che lo rivide soltanto dopo la linea d’arrivo. L’azzurro ha rilasciato una lunga intervista a “Repubblica“. Così il messinese racconta il successo dello scorso anno: “Bello, per il modo in cui sono arrivati quella vittoria di un anno ...

Milano-Sanremo 2019 - Vincenzo Nibali al via da campione in carica. Forma non ottimale - ma lo Squalo può sempre mordere : Sabato 17 marzo 2018, la data di una delle più grande imprese del ciclismo moderno. Quel giorno Vincenzo Nibali si inventò un numero d’antologia ed entrò di diritto nella leggenda di questo sport, attaccò in solitaria sul Poggio e riuscì a conservare un minimo vantaggio per vincere la Milano-Sanremo: lo Squalo tagliò il traguardo a braccia alzate verso il cielo, imprendibile per il gruppo alle sue spalle che aveva cercato di rientrare ...

Milano-Sanremo 2019 : Sonny Colbrelli e l’esigenza di inventarsi il colpo di mano. Attacco sul Poggio e obiettivo volata ristretta : Sonny Colbrelli dovrà inventarsi un’azione nel finale per riuscire a vincere la Milano-Sanremo 2019. Il corridore della Bahrain Merida sulla carta partirebbe infatti battuto in una volata di gruppo, visto che corridori come Elia Viviani, Peter Sagan e Fernando Gaviria possiedono un picco di velocità maggiore negli ultimi metri e potrebbero quindi superarlo con facilità. A dimostrazione di ciò nell’ultimo sprint di gruppo disputato, nella prima ...

Milano-Sanremo 2019 : quando si corre e su che canale vederla in tv e streaming : La stagione ciclistica internazionale è ormai entrata nel vivo ed è finalmente arrivato il momento dei primi grandi appuntamenti. Si correrà sabato 23 marzo la Milano-Sanremo 2019, prima classica monumento della stagione e primo vero obiettivo stagionale per diversi corridori di primo piano. La 110a edizione della corsa italiana avrà tra i principali favoriti autentici fuoriclasse come il francese Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), lo ...

Ciclismo - Peter Sagan : ‘Le cose andranno diversamente alla Milano Sanremo’ : Non è arrivata nessuna vittoria di tappa, ma la Tirreno Adriatico ha lasciato comunque un sentimento di fiducia a Peter Sagan. L’ex Campione del Mondo ha sfiorato il successo a Foligno, battuto allo sprint da Elia Viviani, mentre nelle tappe più impegnative ha lavorato in prospettiva delle classiche finendo nelle retrovie. I risultati al di sotto del suo standard sono stati dettati anche da un programma diverso rispetto agli anni scorsi, che ha ...

Milano-Sanremo 2019 - Peter Sagan punta a sfatare il tabù della Classicissima : Peter Sagan si presenterà alla partenza della Milano-Sanremo 2019 con un chiaro obiettivo: conquistare per la prima volta in carriera la Classicissima, dopo aver sfiorato più volte il successo. La prima classica monumento della stagione rappresenta un vero e proprio tabù per il tre volte campione del mondo, visto che sulla carta il percorso si adatta perfettamente alle sue caratteristiche, ma fino ad ora gli è sempre mancato il guizzo finale per ...

Milano-Sanremo 2019 : Alejandro Valverde sogna il trionfo con la maglia di campione del mondo come non accade dal 1983 : Spesso e volentieri la bellezza della maglia iridata viene contemporaneamente contraddistinta da qualche maledizione. La dura legge del ciclismo mette costantemente alla prova i campioni del mondo che tutti vorrebbero veder trionfare, lasciare il segno sempre e comunque, nel momento in cui si ritrovano al via di una corsa disegnata per coloro che indossano questo privilegio. Un vanto sì, ma anche la grande responsabilità del simbolo del gruppo, ...

Milano-Sanremo 2019 : Elia Viviani la punta dell’Italia. La Classicissima per consacrarsi nel mito : Il momento della prima Classica Monumento della stagione di ciclismo su strada è arrivato. Sabato si corre l’attesissima Milano-Sanremo: la corsa più incerta nel programma, visto che ad imporsi possono essere velocisti, finisseur o addirittura scalatori come accaduto la scorsa stagione con Vincenzo Nibali. L’Italia ci riprova, a caccia di un’altra impresa sul traguardo di Via Roma. Questa volta l’uomo di punta non è però il siciliano della ...