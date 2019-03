Milano. Omicidio donna,fermato compagno

Un uomo 48 anni è statodurante la notte dalla polizia per l'di Roberta Priore, la 53enne trovata ieri pomeriggio senza vita nel proprio appartamento a. Si tratta del suo, bloccato all'uscita del palazzo dagli agenti accorsi su richiesta della figlia della vittima che non aveva sue notizie da due giorni.(Di mercoledì 20 marzo 2019)

Corriere : Donna soffocata in casa dopo una lite a Milano: il compagno preso sulle scale - petergomezblog : Caso Ruby, morta la teste Imane Fadil per “mix di sostanze radioattive”. La procura di Milano indaga per omicidio.… - petergomezblog : Processo Ruby, è morta la teste Imane Fadil Inchiesta per omicidio, ipotesi avvelenamento -