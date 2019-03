Milano | dirotta e incendia bus con dentro scolaresca | Fermare le morti nel

Milano - dirotta autobus e appicca le fiamme : terrore per 51 studenti. «Basta morti nel Mediterraneo» Chi è l’autista : il ritratto : l’autista, Ousseynou Sy, un 47enne senegalese in servizio per le Autoguidovie di Crema, avrebbe dovuto tornare a scuola. Invece ha legato i ragazzini minacciandoli con un coltello e ha sparso la benzina: «Andiamo a Linate». Uno degli scolari ha chiamato i carabinieri, che hanno bloccato il mezzo: tutti salvi gli studenti