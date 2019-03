corriere

(Di mercoledì 20 marzo 2019) L’ autista, un 47enne senegalese in servizio a Crema, avrebbe dovuto tornare a scuola. Invece ha legato i ragazzini e ha cosparso di benzina l’interno del mezzo: «Andiamo a Linate». Uno degli scolari ha chiamato i carabinieri, che hanno bloccato il mezzo: tutti salvi gli

rossmandozzi : RT @giure99: Strada provinciale paullese Milano, dirotta bus e gli dà fuoco: terrore per 51 studenti a bordo «Ha urlato basta morti nel Me… - marco_gervasoni : APRITE I PORTI. Milano, dirotta bus e gli dà fuoco: terrore per 51 studenti a bordo. «Ha urlato basta morti nel Me… - AriannaAmbrosi0 : RT @giure99: Strada provinciale paullese Milano, dirotta bus e gli dà fuoco: terrore per 51 studenti a bordo «Ha urlato basta morti nel Me… -