Milano | dirotta autobus e gli dà fuoco | terrore per 51 ragazzi a bordo

Cosa sappiamo e cosa non sappiamo dell’autobus dirottato a Milano : (foto: Mourad Balti Touati/LaPresse) Questa mattina un uomo di origini senegalesi con la cittadinanza italiana ha incendiato l’ autobus che stava guidando dopo aver provato a dirottarlo verso l’aeroporto di Linate. All’interno del mezzo c’erano 51 ragazzi della scuola media Vailati di Crema e alcuni insegnanti. Ousseynou Sy, questo il nome dell’ autista, avrebbe dovuto riportarli a scuola (si trovavano ...

Strage sfiorata a Milano : senegalese dirotta autobus con ragazzini e dà fuoco al mezzo : Momenti di terrore nella giornata di oggi quando Ousseynou Sy, un 47enne senegalese in servizio per le Autoguidovie di Crema, ha minacciato un gruppo di ragazzini che era dentro al pullman, spargendo una grande quantità di benzina. Grazie alla chiamata fatta alle forze dell’ordine da parte di uno dei ragazzi è cominciato l’inseguimento dei carabinieri, i quali hanno agganciato il pulman che sbandava da una parte all’altra. Il pronto intervento ...

Bus dirottato a Milano - l'autista Ousseynou Sy ha precedenti per abuso su minore e guida da ubriaco : Chi è l'autista del bus che ha provocato il terrore sequestrando gli studenti: Ousseynou Sy, l'autista 47enne di origini senegalesi dopo aver sequestrato la scolaresca ha incendiato il...

Milano - dirotta autobus e appicca le fiamme : terrore per 51 studenti. «Basta morti in mare. Farò strage a Linate»|Chi è l’autista : il ritratto : l’autista, Ousseynou Sy, un 47enne senegalese in servizio per le Autoguidovie di Crema, ha minacciato i ragazzini e sparso la benzina: «Andiamo a Linate, oggi da qui non esce vivo nessuno». Uno degli scolari ha chiamato i carabinieri, che hanno bloccato il mezzo: tutti salvi gli studenti. Il procuratore Greco: «Valutiamo anche l’ipotesi del terrorismo»

Bus dirottato a Milano - i bambini al telefono : aiuto mamma - l'autista dice che farà una strage : 'aiuto mamma, l'autista ci minaccia. Ha detto che non ci porta a scuola, che va a Linate e fa una strage '. Sono le prime concitate telefonate arrivate ai genitori dai bimbi che erano sulla strada ...

Milano - dirotta e incendia bus con dentro scolaresca : "Fermare le morti nel Mediterraneo" : Ha incendiato un bus al cui interno si trovava una scolaresca, l’autista arrestato oggi dai carabinieri in provincia di Milano. L’autobus stava viaggiando lungo la strada provinciale 415 quando all'altezza di San Donato Milanese l’uomo ha dato alle fiamme il mezzo dopo aver versato della benzina all’interno.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’autista, un cittadino italiano di origine senegalese, ha sequestrato i ...

Milano - dirotta autobus e appicca le fiamme : terrore per 51 studenti. «Basta morti nel Mediterraneo» Chi è l’autista : il ritratto : l’autista, Ousseynou Sy, un 47enne senegalese in servizio per le Autoguidovie di Crema, avrebbe dovuto tornare a scuola. Invece ha legato i ragazzini minacciandoli con un coltello e ha sparso la benzina: «Andiamo a Linate». Uno degli scolari ha chiamato i carabinieri, che hanno bloccato il mezzo: tutti salvi gli studenti

Milano - dirotta bus e gli dà fuoco : terrore per 51 studenti a bordo. «Ha urlato basta morti nel Mediterraneo» : L’ autista, un 47enne senegalese in servizio a Crema, avrebbe dovuto tornare a scuola. Invece ha legato i ragazzini e ha cosparso di benzina l’interno del mezzo: «Andiamo a Linate». Uno degli scolari ha chiamato i carabinieri, che hanno bloccato il mezzo: tutti salvi gli studenti