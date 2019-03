Milano | autista senegalese dà fuoco al bus con 51 studenti urlando | arrestato per tentata

leggo

(Di mercoledì 20 marzo 2019) «Voglio farla finita, vado a fare una strage a Linate. Vanno fermate le morti nel Mediterraneo». È quanto avrebbe detto, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, Ousseynou...

_Carabinieri_ : I #Carabinieri di San Donato Milanese hanno arrestato l'autista di un bus di una scuola media. Aveva prelevato 51 a… - tg2rai : #UltimOra, #Milano, autista appicca fuoco al bus: nessun ferito, 14 in ospedale. 12 ragazzini e 2 adulti portati in… - SkyTG24 : #UltimOra #Bus in fiamme a #Milano, carabinieri: autista non era armato e non ha legato i ragazzini, è indagato per… -