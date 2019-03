Milan | niente sconto per Bakayoko | il Chelsea vuole il saldo completo ed il FPF

sportfair

(Di mercoledì 20 marzo 2019)ed ilvorrebbero proseguire nel proprio cammino assieme, ilperò nonscendere a compromessi rifiutando ogni possibileIl centrocampista franceseha preso in mano le redini del centrocampo del, tanto da essere preferito con continuità a Biglia nello scacchiere di Gattuso.è arrivato in rossonero in prestito con diritto di riscatto dal, un riscatto fissato a cifre però molto elevate, ben 35 milioni di euro. Le ultime indiscrezioni rivelate da Sportmediaset, parlano di un “no” secco da parte dei Blues alla richiesta deldi ottenere unosul cartellino di. Tale novità non è certo positiva per iisti, che adesso dovranno fare i conti con il Fair play finanziario per poter riscattare il calciatore del, un ostacolo non da poco.L'articoloper: ...

