Meteo | domani vortice ciclonico sul nord Africa Forti piogge e venti intensi su

Allerta Meteo Sicilia : maltempo e criticità gialla per domani : La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso con livello di Allerta Meteo giallo per la giornata di domani in Sicilia. L'avviso contenuto nel bollettino riguarda l'intero territorio Siciliano.