Mercedes-Benz GLC - Nuovo look anche per la Coupé

She’s Mercedes - dall’epopea di Bertha Benz all’equilibrio vita-lavoro : Era il 1888 e Bertha Benz, moglie e socia d’affari di Karl Benz, l’inventore dell’automobile, partì insieme ai due figli per un viaggio che oggi ci apparirebbe piuttosto breve ma che al contrario inaugurò il lungo mito dei veicoli a motore. Si trattò di circa 108 chilometri, andata e ritorno da Mannheim, dove abitava, alla città natale di Pforzheim. Con tanto di sosta in una farmacia di Wiesloch, di fatto il primo distributore, per rifornirsi ...

Al via gli ordini della nuova Mercedes-Benz Classe V : Presentata in anteprima al Salone di Ginevra, la nuova Mercedes-Benz Classe V potrà essere ordinata nelle concessionarie. La più grande nella famiglia di autovetture della Stella si presenta ora con un design del frontale rinnovato e motore e cambio automatico nuovi. I prezzi di listino partono da 39.445 euro (inclusa IVA al 22%). Lo stile […] L'articolo Al via gli ordini della nuova Mercedes-Benz Classe V sembra essere il primo su ...

Bertha Benz e quel viaggio che cambiò ogni cosa : Mercedes celebra la pioniera dell'auto : Tutti conoscono la Mercedes ma pochi sanno che la casa tedesca inventrice dell'automobile deve la propria esistenza anche a una donna. Fu Bertha Benz a imporre nel mondo di allora il prototipo di auto con motore a scoppio creato dal marito Carl e per la prima volta l'azienda di Stoccarda ha deciso di raccontare la sua affascinante storia in un cortometraggio ...

Nuova Mercedes-Benz CLA Shooting Brake – Richiamo al linguaggio formale della “limpida sensualità” [GALLERY] : Nuova Mercedes-Benz CLA Shooting Brake: sportiva, elegante e confortevole La Nuova Mercedes-Benz CLA è disponibile da settembre anche in versione Shooting Brake. Come la CLA Coupé a quattro porte, anche il design della Shooting Brake si richiama al linguaggio formale della “limpida sensualità”, con un abitacolo caratterizzato da un’interfaccia utente intelligente e dal design accattivante. Dal frontale con il tipico “sharknose” alla ...

Mercedes-Benz - Al Salone di Ginevra con la monovolume elettrica EQV : La Mercedes-Benz presenta al Salone di Ginevra la Concept EQV, anticipazione della monovolume elettrica che Mercedes-Benz Vans intende introdurre sul mercato entro breve tempo con il brand EQ, già sul mercato con la Suv EQC.204 CV, 400 km di autonomia. Il powertrain elettrico eATS è montato sull'anteriore anteriore e integra una trasmissione a rapporto fisso. La potenza massima è pari a 204 CV e le batterie agli ioni di litio da 100 kWh ...

Mercedes-Benz CLA - Debutta la seconda generazione della Shooting Brake : La Mercedes-Benz porta al Salone di Ginevra la seconda generazione della CLA Shooting Brake. Fedele alla formula della wagon sportiva, la vettura affianca la berlina-coupé appena presentata, integrando tutti i contenuti già apprezzati sulla famiglia totalmente rinnovata dei modelli a motore trasversale della Casa tedesca. La Shooting Brake sarà lanciata sul mercato nel mese di settembre, con una gamma di unità benzina e diesel che ...

Mercedes-Benz GLC - tempo di restyling per la Suv : La Mercedes-Benz presenta al Salone di Ginevra il restyling della GLC. L'aggiornamento ha coinvolto il design, le motorizzazioni e gli Adas e porta sulla Suv anche il sistema di infotainment MBUX,già introdotto su altri modelli della Casa tedesca. Frontale rinnovato, design evoluto. La GLC è stata aggiornata lavorando sui paraurti e sui gruppi ottici. Sono state estese le cromature e soprattutto è stata rivista la mascherina, ora più pronunciata ...

Mercedes-Benz - Le novità del Salone di Ginevra : Saranno sei le novità che il gruppo Daimler presenterà in anteprima mondiale al Salone di Ginevra. I marchi Mercedes-Benz, EQ, Mercedes-AMG e Smart esporranno concept, modelli inediti e nuove versioni delle vetture già presenti in gamma: oltre alle sei première la Stella esporrà molte altre novità pronte per debuttare sui mercati internazionali. La CLA Shooting Brake. Dopo il lancio della nuova generazione della coupé compatta a quattro porte, ...

Mercedes-Benz - Svelate le SLC Final Edition e SL Grand Edition : Tra le novità che la Mercedes-Benz porterà al Salone di Ginevra ci saranno anche le nuova SLC Final Edition e SL Grand Edition. Le versioni speciali delle due roadster della Stella saranno ordinabili a partire dal 22 di febbraio con dotazioni e finiture esclusive. I prezzi per l'Italia non sono stati ancora comunicati, ma la Casa ha già diramato i listini tedeschi: la SLC sarà proposta a 41.537 euro, mentre la SL avrà prezzi a partire da 114.820 ...

Mercedes-Benz Classe G - I 40 anni dellinarrestabile fuoristrada in 40 immagini - FOTO GALLERY : Sempre uguale a se stessa e sempre in continua evoluzione. Può definirsi così liconica fuoristrada della Mercedes-Benz, prodotta dal 1979 a Graz, in Austria, negli stabilimenti della Magna Steyr. Un progetto, a dire il vero, che affonda le radici addirittura nel 1969, e che festeggia quarantanni dal primo esemplare prodotto (Stronger than time, il claim di questo modello). Realizzata in oltre 300.000 unità (persino a sei ruote o con aria da ...

Mercedes-Benz Classe S - Uno sguardo agli interni della nuova generazione : A distanza di qualche settimana dallultimo avvistamento in Scandinavia della futura generazione della Mercedes-Benz Classe S, i nostri fotografi hanno immortalato nuovamente un prototipo dellammiraglia tedesca durante una fase di messa a punto, fornendoci un inedito sguardo dellabitacolo, che lascia intravedere alcuni elementi caratteristici. Nonostante una versione aggiornata sia stata presentata solamente nel 2017, il salto generazionale ...

Mercedes-Benz - Al via la terza edizione di #MercedesVivaio - a caccia di talenti : Ben 240 neodiplomati e neolaureati tra i 18 e i 26 anni: questo è il target delledizione 2019/2020 di #MercedesVivaio, il progetto della filiale italiana della Casa della Stella per offrire unopportunità formativa e lavorativa ai giovani e, al tempo stesso, individuare tecnici e venditori per soddisfare le necessità della rete di vendita sul territorio. Talento, passione e forte motivazione: questi i requisiti fondamentali per accedere alle ...

Buon compleanno Mercedes-Benz Classe G : ... bloccaggi del differenziale sull'asse anteriore e posteriore di serie, nonché un differenziale centrale bloccabile al 100%, era un riferimento tecnico nel mondo dei fuoristrada. I rinnovati ...

Classe C - l'ammiraglia compatta di Mercedes si rifà il look. Nuovo 1.5 benzina con sistema mild hybrid EQ Boost : La nuova Classe C , berlina e station-wagon, è dotata di fari a Led High Performance, di serie per i modelli cabriolet e coupé e, a partire da Sport per Berlina e Station Wagon,. Per la prima volta ...