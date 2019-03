Mercato Juventus | via Douglas Costa | i bianconeri preparano la super offerta per Chiesa

calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019)– La stagione è entrata nella fase decisiva, in particolar modo importanti obiettivi per lache punta a vincere campionato e Champions League. La Serie A può essere considerata già in tasca mentre in Europa ha staccato il pass per i quarti di finale della competizione e dovrà vedersela con l’Ajax. Ma la dirigenza pensa anche al, in particolar modo l’intenzione è quella di piazzare colpi di giovani talenti e pronti a fare la differenza anche nel presente. L’identikit ideale porta all’attaccante della Fiorentina Federico, stagione importantissima per il calciatore con ipronti a fare follie sul, la valutazione si aggira sui 60-70 milioni, cifra che laha già messo in conto di dover spendere. E l’aiuto potrebbe arrivare anche da, l’attaccante è in uscita e la ...

Sport_Mediaset : #Roma, la #Juve in pole per #Zaniolo: bozza d'offerta da 60 milioni. - Sport_Mediaset : Dalla Spagna: offerta ufficiale della #Juve a #Zidane. Lo riporta 'El Pais': questo spiegherebbe il no a #Perez per… - tancredipalmeri : Peggiore sconfitta in campionato negli ultimi 2 anni per la Juventus, che perde l’imbattibilità alla 28a giornata,… -