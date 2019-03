Meningite | morta Federica | ragazza di 24 anni

Meningite - morta una ragazza di 24 anni : attivate le procedure di profilassi per familiari - parenti e amici : Ancora una giovane vita strappata da una sospetta : una ragazza di 24 anni è morta all'ospedale di , ,, dove era stata ricoverata oggi per sospetta Meningite. A quanto è emerso, le sue condizioni ...

Caso di Meningite a Reggio Emilia - morta una ragazza di 19 anni : Caso di meningite a Reggio Emilia, morta una ragazza di 19 anni La giovane era stata ricoverata sabato 9 marzo per sepsi da meningococco nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Maria Nuova. Era arrivata nella struttura in condizioni già gravi. Predisposta la profilassi per le persone entrate in contatto con la ...

Meningite a Reggio Calabria - morta una ragazza di 21 anni : Registrato all’ospedale di Polistena (Reggio Calabria) un caso di Meningite che ha visto vittima una giovane di ventuno anni di Gioia Tauro. La ragazza era arrivata nei giorni scorsi in ospedale in condizioni già critiche.Continua a leggere