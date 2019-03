Matteo Politano e la corsa al riscatto | obbiettivo Champions

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Dieci partite per il futuro. Il rush finale di campionato sarà una vera e propriaal, in campo e sul mercato, per i giocatori in prestito tra questiNon c’è infatti solo chi ha convinto come Muriel, che la Fiorentina pagherà 14 milioni al Siviglia senza dubbi dopo il ritorno da protagonista in A.In Toscana dipenderà molto dal nuovo tecnico il destino di Edmilson Fernandes, che piace alla dirigenza ma costa 9 milioni dal West Ham. Chi non ha chance di restare è Pjaca (che sarebbe costato 20 dalla Juve), infortunato e mai al centro del progetto. Va verso il ritorno all’Everton pure Mirallas: 7 milioni sono tanti, soprattutto a 31 anni.La salvezza per restare in Serie ALa salvezza del Bologna potrebbe costare cara a Saputo. Si attiverebbe infatti ilobbligatorio per il talento Orsolini a 12 milioni dalla Juve. Obbligo già stabilito anche col ...

