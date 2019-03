Matrimoni misti | interspecie e mutipli | quando la politica si scontra con scienza e social

vanityfair

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Isono pieni di confessioni, gente che dichiarae fra specie diverse. C’è chi, laziale, si è sposato una romanista. C’è chi cita Troisi e la sua battuta sul fatto che un uomo e una donna siano le persone meno adatta a sposarsi. C’è chi fa satira con la tonaca: «Ho sposato Gesù. Vale come #?». E c’è anche chi evoca colui che non deve essere nominato perché anche Lord Voldemort non voleva ifra maghi e babbani.Il merito di questa ondata di ironia va a Giorgia Meloni e una sua uscitain difesa del Congresso veronese sulla famiglia.https://twitter.com/GiorgiaMeloni/status/1108035235466366976 Su Facebook la leader di Fratelli d’Italia ha scritto che il Movimento 5 Stelle diffonde fake news sul congresso di Verona sostenendo che sia contro la libertà delle donne. «Dichiarazioni ridicole che non trovano riscontro da nessuna parte. ...

CarloCalenda : Giovanni sei un amministratore di una importante regione italiana non metterti a difendere l’indifendibile. La Melo… - CarloCalenda : Ma quali idee di sinistra. Essere contro i matrimoni misti (religione, razza etc) vuol dire collocarsi tra i movime… - piras167 : RT @IdeeXscrittori: @GiorgiaMeloni @wcfverona Ti rendi conto delle implicazioni razziste dell'uso dell'espressione 'matrimoni misti' in que… -