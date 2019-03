Maria De Filippi | età | figlio e altezza La carriera della presentatrice

Anticipazioni Amici : Maria De Filippi dà un'altra chance agli 'esclusi' - torna Andreas : Durante la registrazione dell'ultimo speciale del sabato di Amici 18 sono successe tantissimi avvenimenti inaspettati. Maria De Filippi ha presentato il secondo coach del serale, i ragazzi sono stati divisi in due squadre, sono stati anche svelati alcuni ospiti della prima puntata ed è arrivata la dolorosa eliminazione di tre talenti dal programma. La conduttrice però,ha fatto una proposta molto interessante agli esclusi Federica, Miguel e ...

Si chiude il cast del serale di Amici di Maria De Filippi con il nome del 2° coach : è Vittorio Grigolo : Vittorio Grigolo è il 2° coach del serale di Amici di Maria De Filippi. A rivelarlo è vicolodellenews, secondo le indiscrezioni trapelate dall'ultima registrazione del pomeridiano del programma che andrà in onda in prima serata a cominciare dal 30 marzo con Ricky Martin come direttore artistico della squadra dirimpettaia. Va così a completarsi il cast della nuova edizione del programma che ha già testimoniato il ritorno di Giuliano Peparini ...

Perché Alessandro Casillo lascia Amici di Maria De Filippi all’improvviso? : Alessandro Casillo lascia Amici di Maria De Filippi all'improvviso e la spiegazione arriva solo giorni dopo. Nella puntata di sabato scorso, il cantante non si è visto. Numerosi gli interrogativi dei fan tra presunti attacchi di panico e malattie che avrebbero costretto Casillo a lasciare la scuola, in via definitiva o provvisoria. La spiegazione ufficiale giunge oggi via social: Casillo scrive una lettera a Maria De Filippi per spiegare il suo ...

Amici - Alessandro Casillo abbandona e scrive a Maria De Filippi : "Stavo perdendo la lucidità". Tutto finito : Ecco spiegato il mistero su Alessandro Casillo. Il cantante ha lasciato Amici 18 e ha spiegato il perché di questa scelta in una lettera destinata a Maria De Filippi, ma anche agli altri concorrenti del talent show e ai fan. "Sono pronto a prendermi tutte le responsabilità di questa scelta che è sol

Maria De Filippi chiude C’è Posta Per Te e fa un annuncio importante : Maria De Filippi fa un annuncio alla fine della puntata di C’è Posta per Te Anche questa stagione di C’è Posta Per Te è giunta al termine, che in termini di ascolti ha confermato il grande successo. Prima di salutare il numeroso pubblico del people show, dando l’appuntamento al prossimo anno, Maria De Filippi ha annunciato che la famiglia di C’è Posta Per Te si allargherà: “Quest’anno avrà due bambini, questa ...

C’è Posta Per Te : Maria De Filippi fa piangere Julia Roberts : Julia Roberts a C’è Posta Per Te piange: il regalo di Maria De Filippi In occasione dell’ultima puntata Julia Roberts è stata ospite a C’è Posta Per Te. La grande attrice è stata accolta in studio con una grande ovazione dal pubblico. Di fronte a tanto clamore Julia Roberts ha pianto, non riuscendo a trattenere le lacrime. Prima della storia, la Roberts e la padrona di casa si sono concesse un momento tutto per loro. Maria ha ...

Julia Roberts in lacrime a C’è posta per te : il regalo di Maria De Filippi : C’è posta per te: Maria De Filippi fa un regalo a Julia Roberts Julia Roberts è stata di nuovo protagonista a C’è posta per te. Dieci anni dopo la prima apparizione, la diva di Hollywood è riapparsa nel people show di Maria De Filippi. Impossibile per l’attrice trattenere le lacrime: la 51enne si è commossa […] L'articolo Julia Roberts in lacrime a C’è posta per te: il regalo di Maria De Filippi proviene da Gossip e ...