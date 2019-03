Mare Jonio, Saviano: “Atto da buffone del Ministro della Malavita”. Salvini: “Lo querelo” (Di mercoledì 20 marzo 2019) Botta e risposta tra Roberto Saviano e Matteo Salvini. Lo scrittore: "Alla vigilia del voto in Senato sul caso #Diciotti, che salverà il Ministro della Mala Vita dal rischio concreto di finire in carcere, assistiamo all'ennesimo atto da buffone sulla pelle dei migranti". Il vicepremier minaccia una querela.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di mercoledì 20 marzo 2019) Botta e risposta tra Robertoe Matteo. Lo scrittore: "Alla vigilia del voto in Senato sul caso #Diciotti, che salverà ilMala Vita dal rischio concreto di finire in carcere, assistiamo all'ennesimo atto dasulla pelle dei migranti". Il vicepremier minaccia una querela.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

amnestyitalia : La nave #MareJonio di @RescueMed batte bandiera italiana, quindi i 49 naufraghi sono di fatto già sul territorio na… - Noiconsalvini : PER SALVINI LA 'MARE JONIO' È UNA NAVE DI CENTRI SOCIALI E NON DEVE SBARCARE IN ITALIA. EBBENE, CHE C'È DI SBAGLIAT… - Internazionale : La nave Mare Jonio è entrata nel porto di Lampedusa. Secondo il Viminale, sarebbe stata messa sotto sequestro, dopo… -