Mare Jonio | così l' Ong ha ottenuto i soldi L' ira dei correntisti su Banca Etica

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Era il cinque ottobre del 2018 quando Mediterranea Saving Humans annunciò urbi e orbi di aver trovato una nave. "Lo abbiamo fatto dopo un"estate in cui il governo italiano ha mosso una guerra senza quartiere contro le migrazioni e contro le Ong", scriveva la piattaforma di associazioni dedita alla "disobbedienza morale". Oggiè al centro delle polemiche per aver recuperato 40 migranti al largo delle coste libiche. Ed è normale dunque che molti si chiedano: come ha fatto a "mettere in" un natantecostoso?Dine servono parecchi. Tenere in acque internazionali una imbarcazione attrezzato "perché possa svolgere un"azione di monitoraggio e di eventuale soccorso" non è cosa da poco. Per riuscirci Mediterranea ha dovuto chiedere ben 460mila euro di finanziamento "nella forma tecnica di scoperto di conto corrente". Per ottenerlo le varie associazioni (dall'Arci ai ...

