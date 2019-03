Marco Mengoni | fidanzato e album Atlantico | la carriera del cantante

Muhammad Ali è il nuovo singolo di Marco Mengoni? Il prossimo videoclip è girato a Ronciglione : Il nuovo singolo di Marco Mengoni potrebbe essere Muhammad Ali. L'artista di Ronciglione è intervenuto sui suoi social per annunciare qualcosa di nuovo e girato nella sua città di origine, mentre manca ancora l'annuncio ufficiale del prossimo estratto da Atlantico, suo ultimo album di inediti. Il brano potrebbe quindi essere il 4° estratto dal suo più recente disco che è appena stato certificato doppio disco di platino per il successo nelle ...

Doppio disco di platino per Atlantico di Marco Mengoni : Milano, 18 mar., askanews, - Inarrestabile il successo per Atlantico, l'ultimo album di inediti di Marco Mengoni uscito contemporaneamente in tutta Europa il 30 novembre scorso per Sony Music, e oggi ...

Marco Mengoni - 'Atlantico' è doppio disco di platino. Tutto pronto per il tour che parte il 27 aprile : Inarrestabile il successo per Alantico , l'ultimo album di inediti di Marco Mengoni uscito contemporaneamente in tutta Europa il 30 novembre scorso per Sony Music, e oggi certificato doppio disco di ...

Marco Mengoni : “Atlantico” è certificato doppio Disco di Platino! : Grandissimo <3 The post Marco Mengoni: “Atlantico” è certificato doppio Disco di Platino! appeared first on News Mtv Italia.

Planet or Plastic - Marco Mengoni testimonial della campagna per salvare i mari : Arriva in Italia Planet or Plastic?, la campagna internazionale promossa da National Geographic per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza ambientale causata dal crescente impiego delle Plastiche monouso e l’ambasciatore italiano sarà Marco Mengoni (qui il video). Da sempre attento ai temi dell’ambiente, Marco Mengoni per la release del suo ultimo album ATLANTICO (già disco di platino con 40 milioni di stream) ha voluto una tre giorni ...

Planet or Plastic - Marco Mengoni testimonial della campagna per salvare i mari : Arriva in Italia Planet or Plastic?, la campagna internazionale promossa da National Geographic per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza ambientale causata dal crescente impiego delle Plastiche monouso e l’ambasciatore italiano sarà Marco Mengoni. Da sempre attento ai temi dell’ambiente, Marco Mengoni per la release del suo ultimo album ATLANTICO (già disco di platino con 40 milioni di stream) ha voluto una tre giorni di eventi a ...

Planet or Platic - Marco Mengoni testimonial della campagna per salvare i mari : Arriva in Italia Planet or Plastic?, la campagna internazionale promossa da National Geographic per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza ambientale causata dal crescente impiego delle plastiche monouso e l’ambasciatore italiano sarà Marco Mengoni. Da sempre attento ai temi dell’ambiente, Marco Mengoni per la release del suo ultimo album ATLANTICO (già disco di platino con 40 milioni di stream) ha voluto una tre giorni di eventi a ...

Marco Mengoni per Planet or Plastic - la campagna di sensibilizzazione lanciata da National Geographic : Marco Mengoni per Planet or Plastic, l'artista di Ronciglione è testimonial della campagna di sensibilizzazione lanciata da National Geographic sull’emergenza ambientale causata dalle Plastiche monouso. Oltre il 40% della Plastica viene utilizzato solo una volta e poi gettato tra i rifiuti. Se pensiamo ai pezzi di Plastica sparsi in mare invece siamo a 5mila miliardi i pezzi che galleggiano in tutto il mondo. Solo dal 2015 sono stati ...

Marco Mengoni ambasciatore italiano di Planet or Plastic? : Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi un milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono nei mari o sulle nostre spiagge. Se l'utilizzo d plastica monouso non ...

Marco Mengoni scende in campo e veste i panni da ambasciatore per la campagna Planet or Plastic : Natgeo svela che l’ambasciatore italiano di Planet or Plastic sarà Marco Mengoni. Si tratta della campagna internazionale promossa da National Geographic per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza ambientale causata dall’impiego delle Plastiche monouso. Mengoni, che in pochi anni ha conquistato il cuore di milioni di fan che lo considerano un vero punto di riferimento, è da sempre attento ai temi ...

Marco Mengoni fidanzato con una persona famosa? : Marco Mengoni si trova in un periodo della sua vita particolarmente felice. A rivelarlo è il settimanale 'Oggi', che in un suo scoop rivela che il cantante è innamorato e...

Marco Mengoni fidanzato con una persona famosa? : Marco Mengoni si trova in un periodo della sua vita particolarmente felice. A rivelarlo è il settimanale 'Oggi', che in un suo scoop rivela che il cantante è innamorato e sta vivendo una 'passione ...

Marco Mengoni sarebbe fidanzato in segreto con una persona famosa : lo scoop di 'Oggi' : Marco Mengoni avrebbe un nuovo amore. E' questa l'ultima chicca di gossip del momento che riguarda il celebre cantante, che quest'anno abbiamo visto anche nelle vesti di guest-star al Festival di Sanremo condotto per il secondo anno da Claudio Baglioni. A rivelare la notizia è stato il settimanale 'Oggi', il quale ha rivelato che Mengoni sarebbe fidanzato con una persona famosa. Nuovo amore per Marco Mengoni: sarebbe una persona famosa Secondo ...

Marco Mengoni fidanzato con una persona famosa? Il gossip : Marco Mengoni innamorato, le ultime news sul cantante Super amato, Marco Mengoni sembra stia vivendo un bellissimo periodo dal punto di vista sentimentale. A rivelarlo è il settimanale Oggi, il quale racconta come il vincitore di X Factor 2010, sia ora innamorato e particolarmente felice. “Passione amorosa“, così viene definita la sua presunta relazione, che […] L'articolo Marco Mengoni fidanzato con una persona famosa? Il ...