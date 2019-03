Marcello De Vito M5s arrestato | ma guarda il destino beffardo!

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Nel diritto e nella procedura penale, la presunzione di non colpevolezza è il principio secondo cui un imputato è innocente fino a prova contraria. In particolare, l’articolo 27, co. 2, della Costituzione afferma che “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. Questo dovrebbe valere sempre per tutti.In politica negli ultimi anni si è spesso degenerato arrivando ad un giustizialismo forcaiolo, spicciolo e incoerente. Dalla nascita del Movimento 5Stelle abbiamo assistito ad accuse pesanti, offese e denigrazioni per semplici avvisi di garanzia. Abbiamo ascoltato i vertici dei 5Stelle chiedere dimissioni a politici degli altri partiti per semplici indagini. Abbiamo visto anche da poco, personaggi come il senatore Mario Michele Giarrusso fare il segno delle manette in riferimento all’arresto ai domiciliari dei genitori di Renzi. Arresti poi revocati ...

repubblica : Quando Marcello #DeVito diceva: 'Colpiremo per la prima volta la corruzione' - AnnaAscani : Marcello De Vito, presidente 5stelle del Campidoglio, è stato arrestato per presunta corruzione. Il partito del buf… - chedisagio : ?????? Il presidente del consiglio comunale di Roma, Marcello de Vito (Movimento 5 Stelle), è stato arrestato con l'ac… -