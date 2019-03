Marcello De Vito | chi è il presidente dell' Assemblea Capitolina

Stadio della Roma - Marcello De Vito arrestato per tangenti : è presidente M5s del Consiglio Comunale : Stadio della Roma, Marcello De Vito arrestato per tangenti: è presidente M5s del Consiglio Comunale Roma - Il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito , M5s,, e altre tre persone sono ...

M5s - terremoto giudiziario : arrestato Marcello De Vito - presidente dell'assemblea di Roma : Grillini senza macchia? Vecchia leggenda, ormai, tra scandali e scandalucci. Ma ora siamo a un vero e proprio terremoto giudiziario: Marcello De Vito, presidente dell'assemblea di Roma, il Parlamento capitolino, è stato arrestato all'alba di mercoledì 20 marzo con l'accusa di corruzione. I carabinie

