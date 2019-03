Marcello De Vito | chi è il grillino a capo dell’Assemblea capitolina arrestato Dalla

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Fu il primo candidato sindaco del M5s a Roma, poi diventò “mister preferenze” con oltre 6mila voti.Dequesta mattina dai carabinieri nell’ambito di un’indagine per corruzione e traffico illecito di influenze partita dall’inchiesta sullo stadio della Roma, è undella prima ora. Avvocato, fa parte dell’ala ortodossa dei pentastellati, da sempre vicino alle posizioni dell’ex deputata ora in consiglio regionale del Lazio, Roberta Lombardi.Nel 2013 era stato l’uomo di punta del Movimento Cinque Stelle alle Comunali, vinte poi da Ignazio Marino. Al turno successivo, nel 2016, risultò secondo a Virginia Raggi alle primarie online del M5s. Candidato come consigliere si era imposto come “mister preferenze” con 6.451 voti. Un risultato che gli aveva permesso di conquistare la presidenza ...

