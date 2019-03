Marcello De Vito arrestato per corruzione | presidente assemblea capitolina

Roma - presunte tangenti per il nuovo stadio : arrestato Marcello De Vito del M5S : Un terremoto giudiziario ha coinvolto in queste ore il Movimento Cinque Stelle della capitale. I carabinieri, in seguito all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare da parte del dip del Tribunale di Roma, hanno proceduto all'arresto di Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina, e di altre 3 persone (due delle quali sono ai domiciliari), accusate a vario titolo di corruzione. Secondo le ipotesi dei pm Barbara Zuin e Luigia ...

Marcello De Vito - chi è il grillino a capo dell’Assemblea capitolina arrestato. Dalla corsa a sindaco al record di preferenze : Fu il primo candidato sindaco del M5s a Roma, poi diventò “mister preferenze” con oltre 6mila voti. Marcello De Vito, arrestato questa mattina dai carabinieri nell’ambito di un’indagine per corruzione e traffico illecito di influenze partita dall’inchiesta sullo stadio della Roma, è un grillino della prima ora. Avvocato, fa parte dell’ala ortodossa dei pentastellati, da sempre vicino alle posizioni ...

Marcello De Vito - 'la Sfinge' dei grillini : chi è lo storico volto M5s : Da quando era scoppiata l'inchiesta dello stadio, la Sfinge era diventata ancora più sfinge: era preoccupato, confessano i consiglieri pentastellati, e comunque era scomparso dalla scena politica, ...

L'intercettazione che incastra Marcello De Vito. Mezzacapo : "Questa è una congiunzione astrale - tipo la cometa di Halley" : Nelle carte del gip, che ha deciso l'arresto per il capo M5s in assemblea capitolina, la conversazione risalente a pochi giorni fa. Il gip: "Potere aumentato perché al governo c'è il Movimento 5 Stelle"

