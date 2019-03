Marcello De Vito arrestato | moglie | M5S e chi è Di cosa è accusato

Marcello De Vito - l'intercettazione-bomba che incastra il M5s arrestato : la vergogna : La vicenda è nota, un terremoto giudiziario: è stato arrestato Marcello De Vito, grillino, presidente dell'assemblea capitolino. In manette nell'ambito di un'inchiesta per tangenti e corruzione relativa al nuovo stadio della Roma. Ad incastrarlo, in particolare, una pesantissima intercettazione che

Arrestato per corruzione il presidente del Consiglio comunale di Roma Marcello De Vito : Aggiornato alle ore 11.25 del 20 marzo 2019. Il presidente dell'assemblea comunale capitolina, Marcello De Vito (M5s), e altre tre persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri del comando provinciale nell'ambito dell'inchiesta sulla realizzazione del nuovo stadio della Roma. De Vito, che è destinatario di un' ordinanza di custodia cautelare in carcere anche se al momento si trova nella sua abitazione dove è in corso ...

Marcello De Vito arrestato - suona la campana per Di Maio – L’istantanea : Come fosse la sceneggiatura crudele di un film i grillini oggi al Senato votano con le manette ai polsi la liberazione di Matteo Salvini da qualunque processo giudiziario. Oggi, proprio oggi che sono chiamati a garantire all’alleato l’immunizzazione dai giudici, un loro compagno di avventura, un nome tra i più noti, il presidente del consiglio comunale di Roma Marcello De Vito, è arrestato per corruzione, il reato principe, nemico giurato un ...

Roma - quando Marcello De Vito diceva : “Colpire la corruzione con cui i partiti hanno campato per anni” : Finisce in manette Marcello De Vito, presidente dell’Assemblea capitolina coinvolto insieme ad altre tre persone in un’indagine per corruzione e traffico di influenze illecite nell’ambito delle procedure connesse al nuovo stadio della Roma. Un colpo durissimo per l’amministrazione Romana e il M5S, che ora ribadisce la piena fiducia nell’operato della magistratura. In attesa di sviluppi e chiarimenti sulla vicenda, sono in molti però a ...

Marcello De Vito - nel video di candidatura alle comunarie : "Colpiremo privilegi e corruzione" : Era l'annuncio della sua candidatura alle comunarie di Roma. Sorridente, pacato ma, soprattutto, sicuro di sé. Marcello De Vito, qualche anno fa, nel video (riportato dal Corriere della Sera) in cui spiegava i suoi obiettivi per la Capitale, appariva così. Da quel momento all'arresto di queste ore, con l'accusa di corruzione per aver preso elargizioni dall'imprenditore Luca Parnasi promettendo, in cambio, di favorire il progetto per la ...

Marcello De Vito (M5S) arrestato per corruzione : Quattro persone sono finite in manette questa mattina a Roma per presunte tangenti legate alla realizzazione del nuovo stadio della Roma nell'ambito dell'indagine che è stata ribattezzata Congiunzione astrale. Il nome più importante è quello di Marcello De Vito del Movimento 5 Stelle, presidente dell'assemblea capitolina.Secondo l'accusa il pentastellato avrebbe incassato, direttamente o indirettamente, delle tangenti da parte ...

Marcello De Vito arrestato - il gip : «Era a disposizione di Parnasi». Altri tre in carcere : arrestato Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina. L'accusa è di corruzione nell'ambito della realizzazione del nuovo stadio della Roma. Secondo i pm Barbara...

Stadio Roma - arrestato per corruzione Marcello De Vito del M5S. IL LIVE : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 5 minuti fa Raggi: "Nessuno sconto" Sulla vicenda è intervenuto attraverso la propria pagina Facebook anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi: "Nessuno sconto. A Roma ...

Stadio Roma - le intercettazioni telefoniche dell'avvocato di Marcello De Vito - Sky TG24 - : Il legale Camillo Mezzacapo è stato arrestato insieme al presidente dell'Assemblea Capitolina. Secondo il Gip i due avrebbero sfruttato il ruolo pubblico dell'esponente M5S per "fini privatistici", ...

Marcello De Vito arrestato - il gip : «Era a disposizione di Parnasi». Di Maio : «È fuori dal M5S» : arrestato Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina. L'accusa è di corruzione nell'ambito della realizzazione del nuovo stadio della Roma. Secondo i pm Barbara...

'Marcè sfruttiamo sta'cosa - ancora 2 anni' - l'intercettazione di Marcello De Vito : "Questa congiunzione astrale tra ....tipo l'allineamento della cometa di Halley ...hai capito cioè...è difficile secondo me che si verifichi ... noi Marcè dobbiamo sfruttarla sta cosa , secondo me ...

Roma - arrestato presidente assemblea capitolina Marcello De Vito : Roma, 20 mar., askanews, - Nuova bufera sul Campidoglio. E' stato arrestato Marcello De Vito, presidente 5 Stelle dell'assemblea capitolina di Roma.De Vito, uomo di punta del Movimento già candidato a ...