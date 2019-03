Marcello De Vito arrestato | il gip | «Era a disposizione di Parnasi» Altri tre in carcere

Marcello De Vito (M5S) arrestato per corruzione : Quattro persone sono finite in manette questa mattina a Roma per presunte tangenti legate alla realizzazione del nuovo stadio della Roma nell'ambito dell'indagine che è stata ribattezzata Congiunzione astrale. Il nome più importante è quello di Marcello De Vito del Movimento 5 Stelle, presidente dell'assemblea capitolina.Secondo l'accusa il pentastellato avrebbe incassato, direttamente o indirettamente, delle tangenti da parte ...

'Marcè sfruttiamo sta'cosa - ancora 2 anni' - l'intercettazione di Marcello De Vito : "Questa congiunzione astrale tra ....tipo l'allineamento della cometa di Halley ...hai capito cioè...è difficile secondo me che si verifichi ... noi Marcè dobbiamo sfruttarla sta cosa , secondo me ...

Marcello DE VITO ARRESTATO PER TANGENTI/ Stadio Roma - Di Maio "espulso dal M5s" : Nuovo Stadio Roma , MARCELLO De VITO ARRESTATO per corruzione e TANGENTI : Di Maio 'presidente Assemblea Campidoglio è espulso dal M5s, vergogna'

Marcello De Vito arrestato - gip : “Interessi di natura privatistica : violati principi di imparzialità e correttezza” : Interessi privati in violazione della sua funzione pubblica. E poi mazzette – sotto forma di consulenze per un avvocato amico e socio – incassate per far andare a buon fine il progetto del nuovo stadio della Roma. A pagare Marcello De Vito oggi arrestato dai carabinieri – stando al gip di Roma – era Luca Parnasi, l’imprenditore per cui il 6 febbraio scorso la procura di Roma ha chiesto il processo per corruzione. E ...