Marcello De Vito arrestato | il deputato Galantino fuori dal coro M5s | “Nausea per gogna

(Di mercoledì 20 marzo 2019) “È unavergognosa. Siamo tornati al Medioevo… Solidarietà per un uomo che non può difendersi”. A commentare così l’arresto del presidente dell’Assemblea capitolinaDeè ilM5s Davide. La sua è l’unica vocedalnell’universo grillino e per questo fa discutere. Quarant’anni, pugliese di Canosa di Puglia, primo militare eletto in parlamento (è Caporal Maggiore Capo Scelto dell’esercito),è il solo a difendere l’esponente politico romano del Movimento 5 Stelle,per corruzione. “Stamani – ha detto intervistato dall’Adnkronos – ho la nausea. Non certo per l’arresto diDe, chi lo conosce tra noi lo descrive come un incorruttibile. Ho la nausea per l’accanimento di certi soggetti…”. Il riferimento è alle parole del ...

