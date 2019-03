Marcello De Vito arrestato | gip | «Era a disposizione di Parnasi» Altri tre in carcere

Davide Galantino esprime solidarietà a Marcello De Vito. M5s : "Se vuole può andarsene" : Nel Movimento 5 stelle c'è una voce che si leva fuori dal coro sul caso De Vito. Mentre tutti plaudono all'espulsione immediata da M5s decretata da Luigi Di Maio nei confronti del presidente dell'Assemblea capitolina, arrestato con l'accusa di corruzione nell'ambito dell'inchiesta sullo stadio della Roma, Davide Galantino si espone per difenderlo. E, in cambio, ottiene dal Movimento l'invito ad andarsene, se crede."È una gogna ...

Marcello De Vito - chi è il presidente dell'Assemblea Capitolina : Marcello De Vito, chi è il presidente dell'Assemblea Capitolina Legato all’ala più ortodossa, nel 2013 è il primo candidato sindaco pentastellato di Roma. Tre anni dopo diventa presidente dell’Assemblea Capitolina. Il 20 marzo 2019 viene arrestato nell’ambito dell’inchiesta sullo stadio della Roma Parole chiave: ...

Marcello De Vito arrestato - nelle carte il “canovaccio corruttivo” : “Distribuiamoceli questi”. “Non tocchiamo niente - quando finisci il mandato…” : C’è il “manifesto programmatico” in una intercettazione e c’è la “filosofia dell’arricchimento“, in cui l’attività pubblica diventa “il campo di gioco calpestato“, nella storia di corruzione che arriva da Roma e vede protagonisti l’avvocato Camillo Mezzacapo e il presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito, entrambi arrestati dai carabinieri su ordine del gip di ...

Roma - Marcello De Vito - M5S - arrestato per corruzione. Di Maio : "E' fuori" : Bufera sul Campidoglio. Marcello De Vito , presidente 5 Stelle dell'assemblea di Roma, è stato arrestato per corruzione: secondo gli inquirenti avrebbe favorito il progetto per lo stadio della Roma ...

Marcello De Vito arrestato - il deputato Galantino fuori dal coro M5s : “Nausea per gogna mediatica - è Medioevo” : “È una gogna vergognosa. Siamo tornati al Medioevo… Solidarietà per un uomo che non può difendersi”. A commentare così l’arresto del presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito è il deputato M5s Davide Galantino. La sua è l’unica voce fuori dal coro nell’universo grillino e per questo fa discutere. Quarant’anni, pugliese di Canosa di Puglia, primo militare eletto in parlamento (è Caporal ...

Roma - presunte tangenti per lo stadio : arrestato Marcello De Vito (M5S). Raggi : «Niente sconti a chi sbaglia» : Dopo gli arresti di giugno, il presidente dell’assemblea capitolina avrebbe continuato a prendere mazzette. Perquisizioni in Campidoglio. Di Maio: «Via dal Movimento»

Chi è Marcello De Vito - grillino ortodosso campione di preferenze. La videoscheda : Marcello De Vito, arrestato questa mattina dai carabinieri nell’ambito di un’indagine per corruzione e traffico illecito di influenze partita dall’inchiesta sullo Stadio della Roma, è stato il primo candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle a Roma nelle elezioni del 2013, vinte poi da Ignazio Marino. Al turno successivo nel 2016, risultato secondo a Virginia Raggi alle primarie online del M5S, si è imposto come ‘Mister ...

Dalle stelle... allo stadio : Marcello De Vito - il primo "grillino" arrestato per corruzione : E' accusato di aver ricevuto tangenti per favorire appalti e nuove costruzioni, tra cui il nuovo stadio della Roma. La...

Marcello De Vito arrestato : moglie - M5S e chi è. Di cosa è accusato : Marcello De Vito arrestato: moglie, M5S e chi è. Di cosa è accusato Marcello De Vito è stato arrestato nella mattina di mercoledì 20 marzo a seguito di un’indagine per corruzione e traffico illecito di influenze nell’ambito della vicenda sullo stadio della Roma. Andiamo a vedere chi è Marcello De Vito, la sua esperienza politica fino a oggi e di cosa è accusato. Chi è Marcello De Vito: il cv dell’ex candidato a sindaco di Roma Sulla ...

Marcello De Vito - l'intercettazione-bomba che incastra il M5s arrestato : la vergogna : La vicenda è nota, un terremoto giudiziario: è stato arrestato Marcello De Vito, grillino, presidente dell'assemblea capitolino. In manette nell'ambito di un'inchiesta per tangenti e corruzione relativa al nuovo stadio della Roma. Ad incastrarlo, in particolare, una pesantissima intercettazione che

Arrestato per corruzione il presidente del Consiglio comunale di Roma Marcello De Vito : Aggiornato alle ore 11.25 del 20 marzo 2019. Il presidente dell'assemblea comunale capitolina, Marcello De Vito (M5s), e altre tre persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri del comando provinciale nell'ambito dell'inchiesta sulla realizzazione del nuovo stadio della Roma. De Vito, che è destinatario di un' ordinanza di custodia cautelare in carcere anche se al momento si trova nella sua abitazione dove è in corso ...

Marcello De Vito arrestato - suona la campana per Di Maio – L’istantanea : Come fosse la sceneggiatura crudele di un film i grillini oggi al Senato votano con le manette ai polsi la liberazione di Matteo Salvini da qualunque processo giudiziario. Oggi, proprio oggi che sono chiamati a garantire all’alleato l’immunizzazione dai giudici, un loro compagno di avventura, un nome tra i più noti, il presidente del consiglio comunale di Roma Marcello De Vito, è arrestato per corruzione, il reato principe, nemico giurato un ...

Roma - quando Marcello De Vito diceva : “Colpire la corruzione con cui i partiti hanno campato per anni” : Finisce in manette Marcello De Vito, presidente dell’Assemblea capitolina coinvolto insieme ad altre tre persone in un’indagine per corruzione e traffico di influenze illecite nell’ambito delle procedure connesse al nuovo stadio della Roma. Un colpo durissimo per l’amministrazione Romana e il M5S, che ora ribadisce la piena fiducia nell’operato della magistratura. In attesa di sviluppi e chiarimenti sulla vicenda, sono in molti però a ...

Marcello De Vito - nel video di candidatura alle comunarie : "Colpiremo privilegi e corruzione" : Era l'annuncio della sua candidatura alle comunarie di Roma. Sorridente, pacato ma, soprattutto, sicuro di sé. Marcello De Vito, qualche anno fa, nel video (riportato dal Corriere della Sera) in cui spiegava i suoi obiettivi per la Capitale, appariva così. Da quel momento all'arresto di queste ore, con l'accusa di corruzione per aver preso elargizioni dall'imprenditore Luca Parnasi promettendo, in cambio, di favorire il progetto per la ...