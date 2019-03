Mamma 21enne uccide la figlia di 3 settimane tagliandole la gola: “Era gelosa di suo marito”

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Ci sarebbe un raptus di gelosia alla base dell'omicidio commesso da unaucraina di 21 anni, accusata di aver ammazzato la sua bambina, di sole 3di vita,la. "Aveva paura che suo marito potesse amare la neonata più di quanto amasse lei", è stata accusata la donna, la cui identità al momento non è stata resa nota per motivi di privacy e che è stata arrestata, come riporta la stampa internazionale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane avrebbe ucciso la piccola nella loro casa a Rivne, città dell'Ucraina occidentale, approfittando del fatto che il papà della bambina, e suo compagno, era uscito per gettare la spazzatura. Al suo ritorno, l'uomo, 26 anni, dopo aver visto la moglie con le mani sporche e sconvolta, si è precipitato nella camera da letto dove la neonata giaceva in una pozza di sangue. È stato lui a chiamare i soccorsi.Lapare soffrisse anche di disturbi psichici: lo scorso novembre aveva sofferto di meningoencefalite, un'infiammazione del cervello, che secondo i medici potrebbe aver influito sulla sua salute mentale. Così si è sottoposta ad un trattamento in una struttura psichiatrica da cui è stata dimessa lo scorso 3 marzo, pochi giorni dopo il parto, poiché i medici l'aveva dichiarata guarita. La donna è stata presa in custodia e sarà sottoposta a una valutazione psichiatrica. Se la perizia dimostrerà che era consapevole delle sue azioni al momento del delitto, potrebbe essere accusata di omicidio premeditato di minore. Se dichiarata colpevole, rischia fino a 15 anni di reclusione.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...