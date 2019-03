Maltempo | venti di burrasca in Calabria e Sicilia | allerta Protezione Civile

Tunisia : approntate misure preventive in vista di un’ondata di Maltempo : Hicham Fourati, il ministro dell’Interno tunisino, ha invitato i presidenti di undici governatorati a convocare le rispettive commissioni regionali per la prevenzione delle calamità e le organizzazioni di soccorso in vista dell’ondata di maltempo prevista nelle prossime ore nel paese nordafricano. Dalle previsioni dell’Istituto meteorologico nazionale, da oggi a venerdì nel nord-ovest del paese cadranno dai 40 ai 60 millimetri ...

Maltempo 2017 : al via 149 interventi in Abruzzo per 62 milioni di euro : La Regione Abruzzo ha dato il via a 149 interventi per complessivi 62 milioni di euro affidati a 68 Comuni fuori dai due crateri dei terremoti, dell’Aquila del 2009, e del Centro Italia del 2016 e 2017, e alle Province di Pescara e Chieti per il dissesto idrogeologico causato dalle nevicate a dal Maltempo del gennaio del 2017. Si tratta della prima tranche dei 202 milioni di euro, in tre annualità, riservato all’Abruzzo che fanno ...

Meteo Protezione Civile domani : Maltempo e venti forti domani al centro-sud : Nella giornata di domani avremo condizioni di instabilità al centro-sud per il transito di una perturbazione di origine nord-atlantica. Previsti anche venti forti. Ecco il bollettino Meteo della...

Maltempo e vento forte : 900 interventi dei vigili del fuoco : Nelle ultime 24 ore sono stati 900 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia a causa del forte vento: le maggiori criticità – spiega il comando in un tweet – sono state riscontrate in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Sicilia e Calabria. L'articolo Maltempo e vento forte: 900 interventi dei vigili del fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - il “rigurgito” dell’Inverno flagella l’Italia : venti da uragano al Centro/Sud - danni e disagi [LIVE] : 1/24 ...

Maltempo : temporali e forti venti di burrasca al centro/sud - la situazione LIVE regione per regione : Una saccatura di origine atlantica, che ha formato un’area di bassa pressione sullo Jonio, è responsabile dell’intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali, che interessa in particolare le regioni meridionali. La perturbazione sta comportando inoltre una generale diminuzione delle temperature, con nevicate in calo fino a quote di bassa montagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ...

Allerta gialla per Maltempo in Sicilia : forti venti di burrasca e freddo : Meteo, nuova ondata di maltempo in Sicilia. La protezione Civile annuncia Allerta gialle con forti venti di burrasca e freddo. Pioggia e neve

Meteo domani : residuo Maltempo al sud - venti furiosi di tramontana : Una forte ondata di maltempo sta interessando l'italia ed in particolare i settori adriatici dove sta scorrendo un vasto fronte temporalesco tipico dei mesi tardo primaverili. I contrasti tra l'aria...

Maltempo al nord : venti tempestosi a 100 km/h - decine di alberi caduti : La forte ondata di Maltempo giunta al nord nelle ultime ore sta causando non pochi disagi principalmente a causa delle tempestose raffiche provenienti da nord e nord-ovest, innescati dalla massa...

Maltempo Genova : attuate le misure di pubblica incolumità a causa dei forti venti in arrivo : A causa dell’avviso emesso questa mattina dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile Liguria, dovuto a vento di burrasca previsto per oggi, il Comune di Genova comunica l’entrata in vigore delle misure sulla pubblica incolumità. Blocco della circolazione per motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata ‘Aldo Moro’, chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali oltre che quella ...

Maltempo : venti forti e mareggiate in arrivo : Maltempo in arrivo per una perturbazione di origine nord-atlantica . Il Dipartimento della Protezione ha emesso un avviso meteo che prevede dalla serata venti da forti a burrasca settentrionali su ...

Maltempo : venti forti e mareggiate : ANSA, - ROMA, 10 MAR - Maltempo in arrivo per una perturbazione di origine nord-atlantica. Il Dipartimento della Protezione ha emesso un avviso meteo che prevede dalla serata venti da forti a burrasca ...

Maltempo Alpi - entro due mesi inizieranno i primi interventi per i collegamenti della Val Settimana : “entro un paio di mesi prenderanno il via i primi interventi che interesseranno i collegamenti viari della Val Settimana”. Lo ha assicurato il vicegovernatore della Regione con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, raccogliendo l’appello lanciato dal Club Alpino italiano (Cai) di Claut per un’azione di ripristino dei danni causati dal Maltempo di ottobre alla valle che fa parte del Parco delle Dolomiti. ...

Maltempo : da stanotte venti da forti a burrasca e mareggiate : Torna il vento forte e il Maltempo in Sicilia. Da stanotte, 6 marzo, venti da forti a burrasca meridionali sulla Sicilia. Lo dice la Protezione Civile