Maltempo Sicilia | a Ragusa attivato il presidio della protezione civile

Meteo - arriva il Maltempo : allerta gialla da stasera in Sicilia : La Protezione Civile della Sicilia dalla sera di oggi, 20 marzo, e per le prossime 24-36 ore, annuncia un'allerta Meteo gialla. Pioggia vento forte.

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per l’estremo Sud : venti di burrasca e Maltempo in Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’area depressionaria posizionata tra Algeria e Tunisia determinerà una temporanea fase di maltempo sulle estreme regioni meridionali dell’Italia, associata ad una intensificazione dei venti dai quadranti orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ...

Maltempo Sicilia : danni nel catanese - dalla Giunta l’ok al risarcimento : E’ stata approvata dalla Giunta regionale la proposta di declaratoria per il riconoscimento dello stato di calamita’ naturale per la provincia di Catania. In seguito agli eventi alluvionali del 18 e 19 ottobre 2018 sono stati stimati danni alle produzioni, con particolare riguardo al settore orticolo, agrumicolo e olivicolo, per euro 111 milioni di euro ed alle strutture per 62 milioni di euro. Sono previsti gli aiuti in conto ...

Maltempo Sicilia - Anas : “Da domani limitazioni al traffico sulla statale Corleonese” : Da domani, saranno in vigore alcune limitazioni al traffico su due strade statali. In particolare, sulla strada statale 118 ”Corleonese Agrigentina”, sarà istituito il senso unico alternato dal km 44,500 al km 45,000, tra Prizzi e Corleone, in provincia di Palermo, al fine di provvedere all’esecuzione dei lavori di ripristino del corpo stradale al km 44,800, danneggiato in seguito all’eccezionale ondata di Maltempo di ...

Maltempo : disagi in Sicilia nei collegamenti con le Isole Minori : Diversi disagi in Sicilia a causa del Maltempo. I collegamenti con le Isole Minori sono interrotti o a singhiozzo a causa del mare mosso. Diverse le navi che sono rimaste ferme nei porti. A Palermo onde altre quasi due metri, mentre il vento soffia a venti nodi. Sono rimasti fermi aliscafi e traghetti per raggiungere Ustica, ma salvi i collegamenti con Napoli. Anche dal porto di Trapani vento di 20 nodi e fermi traghetti e aliscafi per ...

Maltempo Sicilia - si sgancia un bacino di carenaggio a Trapani : “segnali di incuria” : “Al porto di Trapani l’imperizia e la lentezza della burocrazia continuano a fare danni rallentando lo sviluppo e l’occupazione”. A lanciare l’allarme sul porto, dove il Cantiere navale è chiuso e abbandonato dal 2011 e i traffici marittimi sono drasticamente diminuiti, è il segretario generale della Cgil di Trapani Filippo Cutrona, intervenuto dopo che, per il forte vento, il bacino navale galleggiante si è ...

Maltempo Sicilia - forte vento a Marsala : danneggiato il tetto di una chiesa : La copertura in lamiera di una chiesa è stata sradicata a causa del forte vento nel Trapanese. L’episodio è avvenuto a Marsala, in contrada Torrelunga Puleo, e ha riguardato la chiesa di Santa Maria delle Grazie al Puleo in cui una parte del tetto della struttura e’ volata, cadendo sulla piazza antistante. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Municipale che hanno messo in sicurezza la zona anche togliendo i ...

Maltempo Sicilia : danni e disagi ad aziende : Il Maltempo che ha colpito la Sicilia ha causato danni e disagi a diverse aziende. L’azienda di itticoltura Acqua Azzurra, tra Marzamemi e Portopalo, nel Siracusano, ha avviato le procedure di licenziamento per i suoi 98 dipendenti (52 dei quali a tempo indeterminato) dopo il Maltempo dei giorni scorsi che ha provocato danni per 17 milioni e mezzo di euro secondo le stime della stessa azienda. “E’ una notizia drammatica – ...