Malagò | stadio Roma? auguro si chiarisca

Stadio Roma - Malagò : «Spero non ci sia un rallentamento» : «Figuratevi se io oggi vado a fare considerazioni. Penso, spero, mi auguro che non implichi un ulteriore rallentamento su un percorso già di per sé complesso ma che sembrava andasse verso una conclusione». Con queste parole si è espresso il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sull’ennesimo sviluppo dell’inchiesta sullo Stadio della Roma che oggi ha […] L'articolo Stadio Roma, Malagò: «Spero non ci sia un rallentamento» è ...

Sampdoria - Ferrero chiede lo stadio Flaminio : la risposta di Malagò : “Conosco bene Massimo Ferrero, mi ha parlato due o tre volte dell’idea sullo stadio Flaminio, io gli ho detto di rivolgersi a chi e’ proprietario dell’immobile, il Comune di Roma”. Sono le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò che commenta cosi’ l’idea del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, di utilizzare lo stadio Flaminio per trasformarlo nella casa della nuova Academy ...

ROMA - LA RAGGI 'NUOVO STADIO AL VIA ENTRO UN ANNO'/ Ultime notizie - Malagò 'Lo spero anche per la Lazio' : Il sindaco di ROMA, Virginia RAGGI, ufficializza l'avvio dei lavori del nuovo STADIO "Al via ENTRO un anno". Soddisfatto il numero uno del Coni, Malagò

Stadio Roma - Malagò accoglie la decisione di Virginia Raggi : “ottima notizia - è una cosa di buon senso” : Il presidente del Coni ha analizzato la decisione del sindaco di Roma, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda “Le parole della sindaca Raggi sullo Stadio della Roma sono un’ottima notizia. Ho sempre sostenuto di essere a favore dello Stadio della Roma così come mi auguro che esca presto un progetto di uno Stadio della Lazio, per tanti motivi”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine ...