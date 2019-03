Mahmood | ' Con Sanremo ho scoperto di essere straniero nel mio paese'

VIDEO Eurovision Song Contest Tel Aviv 2019 : le 41 canzoni in gara. Italia rappresentata da Mahmood Con “Soldi” : La vittoria al Festival di Sanremo della canzone “Soldi” ha aperto a Mahmood le porte dell’Eurovision Song Contest: l’italo-egiziano volerà a Tel Aviv, in Israele, città sede della manifestazione, e sarà proiettato direttamente in finale, dato che l’Italia gode del privilegio di saltare le semifinali. La serata finale è in programma il 18 maggio, e vi parteciperanno i 10 Paesi qualificati dalla prima semifinale (su ...

Mahmood - nuove foto con il fidanzato (?) Lorenzo : La vita sentimentale di Mahmood, il cantante italiano di origini egiziane che ha trionfato all'ultima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Soldi, è finita sotto la lente d'ingrandimento del gossip soprattutto a causa di una presunta omosessualità che l'artista non ha voluto ufficializzare, come dimostrano le seguenti dichiarazioni rilasciate a Vanity Fair: "Dichiarare 'Sono gay' non porta da nessuna parte se non al far parlare ...

Il sindaco Beppe Sala intervista il vincitore di Sanremo Mahmood : 'Con me ha trionfato la periferia' : 'Credo che la periferia ispiri molto, a me è servita tanto per la mia musica e per questo la ringrazio molto'. Lo ha detto il vincitore del Festival di Sanremo Mahmood , intervistato dal sindaco di ...

'Milano Good Vibes' - il sindaco Sala incontra Mahmood/ VIDEO : Milano, 14 marzo 2019 - Lo aveva detto subito dopo la vittoria al Festival di Sanremo e la promessa è stata mantenuta: il sindaco di Milano Beppe Sala ha incontrato Mahmood, il giovane nato e ...

Kobi Marimi di Israele sostiene Mahmood a Eurovision Song Contest : “Ha carisma e molte possibilità” : Kobi Marimi di Israele sostiene Mahmood a Eurovision Song Contest. Il rappresentante della nazione ospitante si è apertamente dichiarato a favore del nostro artista, che approderà sul palco di Tel Aviv per la finale del 18 maggio nella quale porterà una versione rimaneggiata di Soldi. Il nome di colui che andrà a rappresentare Israele è trapelato solo nelle ultime ore e risponde al nome di Kobi Marimi, già protagonista di un cambio di rotta ...

Mahmood : a cena con mamma - entourage e... Lorenzo (FOTO) : Una cena tra amici in un ristorante messicano di Milano, con presenti anche la mamma oltre ad alcuni collaboratori. Così viene ritratto sulle pagine del nuovo numero del settimanale Chi il cantante più chiacchierato di questa edizione del Festival di Sanremo: Mahmood, vincitore con la canzone "Soldi", e da settimane sulle copertine di tutti i giornali anche perché su di lui si è focalizzata l'attenzione di tutti.E dopo il trionfo della ...