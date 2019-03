M5s | il voto sul caso Diciotti e l’arresto di De Vito | “Giorno più nero? No” Morra | “Per

Senato - il voto sulla Diciotti. Salvini si difende in aula e ringrazia il M5s 'Fu decisione del governo. Le cose di fanno in due' : A scanso equivoci oggi il voto sarà palese e lo stesso premier Giuseppe Conte presidierà l'aula, 'per assunzione di responsabilità', spiega, ma anche in difesa di 'una chiara linea politica che il ...

Sicilia : M5s Ars - 'inchiesta voto scambio svela connivenza politica-clientela' : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - “Quella del voto di scambio in Sicilia è una piaga che emerge in tutta la sua preoccupante dimensione grazie al lavoro di forze dell’ordine e magistratura. La maxi inchiesta della Procura di Termini, svela una continua connivenza tra politica e clientela che è assoluta

Voto elettronico - proposta M5s fa infuriare FI : “Italia non è una grande piattaforma Rousseau” : Botta e risposta sul Voto elettronico tra Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia e Brescia (M5S), presidente della commissione Affari costituzionali. FI: "Pensano di trasformare l'Italia in una enorme piattaforma Rousseau da manipolare a proprio uso e consumo". La replica: "Demonizzazioni da Medioevo"Continua a leggere

Voto elettronico in Italia - Brescia (M5s) : “Alle prossime politiche si voterà online” : Presto potrebbe arrivare in Parlamento una proposta di legge che introdurrebbe in Italia il Voto online, prendendo a modello quello dell'Estonia. Il presidente della Commissione Affari costituzionali Giuseppe Brescia (M5S) intervistato da Fanpage.it, ha spiegato come funziona: "L'obiettivo è quello di permettere a tutti di esercitare il diritto di Voto".Continua a leggere

Piattaforma Rousseau - Casaleggio (M5s) : “Presto il voto sarà più sicuro con l’introduzione della blockchain” : “Il voto sulla blockchain sarà sicuramente inserito nella Piattaforma Rousseau non appena lo avremmo costruito e finalizzato”. Lo ha detto Davide Casaleggio, presidente e fondatore dell’associazione Rousseau, a margine della kermesse milanese, a Palazzo delle Stelline. “Oggi – spiega Casaleggio – siamo qui anche per condividere un primo passo che è stato fatto in questa direzione”. Questo, sottolinea, è ...

Voto di scambio politico-mafioso. Un altro passo verso la legalità. Parla la commissaria M5s dell'Antimafia - Ascari : 'Così si fermano i ... : Basta seguire la cronaca o leggere i nomi degli impresentabili che, troppo spesso, popolano le liste elettorali dei partiti tradizionali. Noi controlliamo da sempre la situazione giudiziaria dei ...

Tav - guerra Salvini-Di Maio. Luigi : non posso fallire. M5s avvisa Matteo sul voto sulla Diciotti : Mercoledì notte, Palazzo Chigi. Luigi Di Maio, camicia un po' sbottonata e senza cravatta d'ordinanza, dice a Matteo Salvini: «Se perdo questa partita non c'è...

Voto di scambio - la Camera approva con 280 sì. Fdi vota con M5s e Lega. Contrari Pd e Forza Italia. La legge torna al Senato : La Camera ha approvato la riforma del Voto di scambio. A favore hanno votato 280 deputati, 135 i Contrari mentre in dieci si sono astenuti. La legge adesso tornerà al Senato, dove era stata approvata una prima volta il 24 ottobre, dato che nel frattempo è stata modificata dalla commissione giustizia di Montecitorio. In aula a votare a favore della legge sono state le forze di governo: i deputati del Movimento 5 stelle, che hanno proposto la ...

Legittima difesa - il giorno del voto alla Camera : duello Pd-Fi. Un terzo di deputati M5s non c’è tra assenze e missioni : La legge sulla Legittima difesa “non entusiasma” il M5s come dice il capo politico (e vicepremier) Luigi Di Maio. E in Aula alla Camera, dov’è atteso in giornata il voto finale del provvedimento, si vede: un terzo dei deputati grillini (circa 70 su 219) non è presente, tra chi è in missione e chi è veramente assente. La parlamentare Doriana Sarli, invece, ha già annunciato che non voterà sicuramente la legge. Sull’esito ...

Legittima difesa - oggi il voto chiave. Di Maio freddo con Salvini - rischio franchi tiratori M5s contro la Lega : il giorno dell'esame chiave per l'approvazione della riforma più chiara a Matteo Salvini: la Legittima difesa, qui tutti i dettagli della riforma e cosa è prevedono le leggi all'estero, . ...

Legittima difesa - Sportiello - M5s - : "Non voto testo che non mi appartiene" : "Non voterò il provvedimento sulla Legittima difesa. Non ho neanche presentato emendamenti al testo, perché è proprio inemendabile". Lo dice all'Adnkronos Gilda Sportiello, deputata M5S , che ieri, ...

Sardegna - i flussi : “Un voto su 4 è rimasto al M5s. Gli altri astenuti o a destra. E una parte (minima) è tornata a sinistra” : Ex elettori che hanno scelto di astenersi e sostenitori pentiti passati a votare il centrodestra. È lì che è finita la grande maggioranza – più del 50% – degli elettori del Movimento 5 stelle alle ultime elezioni regionali in Sardegna. A dimostrarlo è un’analisi dei flussi elettorali compiuta su Sassari e Cagliari dall’Istituto Cattaneo per il quale “la perdita di voti rispetto all’exploit del 4 marzo appare ...