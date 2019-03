M5s | arresto di Marcello De Vito? Paolo Becchi | Ecco perché oggi muoiono i

Arresto De Vito - Di Maio 'Fuori dal M5s '. Il Pd 'Noi garantisti ma Raggi si dimetta' : La corruzione è un male che colpisce in qualsiasi forza politica e bisogna essere intransigenti'. Tra le fila del Pd c'è chi chiede passo indietro della giunta Raggi , un in Vito che anche il sindaco ...

Di Maio ha commentato l'arresto di De Vito ( M5s ) : "Un insulto a tutti noi" : "Quanto emerge in queste ore oltre ad essere grave è vergognoso, moralmente basso e rappresenta un insulto a ognuno di noi, a ogni portavoce del Movimento nelle istituzioni, ad ogni attivista che si fa il mazzo ogni giorno per questo progetto". È quanto scrive su Facebook Luigi Di Maio , capo politico del Movimento 5 stelle, a proposito del l'arresto del presidente del Consiglio comunale in Campidoglio Marcello De Vito nell'ambito dell'inchiesta ...

Arresto De Vito - Nicola Morra : "I fatti contestati sono gravissimi". Shock tra i consiglieri M5s : "È impossibile" : "I fatti contestati a Marcello De Vito sono gravissimi: in questo momento,ancor più di prima, è necessario ribadire la piena e totale fiducia nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine. Non si può rimanere in silenzio". Lo afferma Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare Antimafia, commentando l'Arresto di Marcello De Vito. "La corruzione è un male che colpisce in qualsiasi forza politica ...