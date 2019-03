Loris De Luna | carriera e filmografia dell’attore di Gomorra 4

termometropolitico

(Di mercoledì 20 marzo 2019)Dedi4 Chi èDeDeè una delle new entry nel cast di-La serie. L’attore, che entra quindi nella “famiglia” dinella sua 4° edizione, interpreta il ruolo di Valerio, personaggio particolare che si scoprirà un poco alla volta. Scopriamo di più sull’attore.Chi èDe, alias Valerio Classe 1992,Deha da poco fatto il suo debutto sul piccolo (e grande) schermo. Il giovane Deha avuto una formazione molto professionale, diplomandosi alla EUTHECA, accademia di europea di teatro e cinema, dove ha avuto modo di studiare danza contemporanea, canto e recitazione. La suacome attore inizia sul palcoscenico teatrale nel 2013, dove ha modo di recitare in diverse opere e festival teatrali. Ambito in cui la prova del suo talento è data dalla ...

fainformazione : Loris De Luna biografia: età, altezza, peso, figli, moglie e vita privata - Spettegolando Loris De Luna attore ital… - fainfocultura : Loris De Luna biografia: età, altezza, peso, figli, moglie e vita privata - Spettegolando Loris De Luna attore ital… -