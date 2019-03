Lorenzo Orsetti | ora tutti lo celebrano ma anche lui era uno dei cattivi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) La tragica fine di, anarchico fiorentino morto combattendo in terra straniera seguendo il suo ideale è una storia del Novecento. Fuori dal nostro misero tempo. Una storia che ci riporta alle Brigate Internazionali nella guerra di Spagna, che ci riporta alla morte di Ernesto Guevara. Una storia tragica che potrebbe stare in una canzone di Guccini.non combatteva su Twitter, ha mollato una vita normale, un buon lavoro nella sua città, ha salutato gli amici, i compagni e abbracciato i suoi per imparare il mestiere di soldato. Non per senso di avventura, ma per lucida coerenza politica. E la sua idea era quella anarchica. Non dimentichiamolo. Non era un “crociato”, non faceva parte di quei manipoli che sono andati a combattere i musulmani nell’ex Jugoslavia o nel Caucaso seguendo le idee di suprematismo bianco e cristiano. È andato a combattere al fianco dei Curdi, ...

