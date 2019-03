Lo faccio per i migranti | basta morti nel Mediterraneo E dà fuoco allo

"Siamo Vagabondi - perciò nel mio libro faccio zapping da una storia all'altra" : 'Quando ho consegnato il manoscritto al mio editore, in Polonia, pensavano che avessi mischiato le bozze... Avevo un contratto per un romanzo, e quello che cos'era? Erano appunti, a loro non sembrava ...

Manuel Galiano/ Uomini e Donne : 'quando faccio qualcosa per Giulia Cavaglià...' : Manuel Galiano, corteggiatore di Uomini e Donne, si dichiara per Giulia Cavaglià? 'quando faccio qualcosa per lei, ricevo una risposta'.

Louis Van Gaal lascia il calcio : "Lo faccio per mia moglie" - la promessa del mister-tiranno : "Lascio per mia moglie". Louis Van Gaal, mitico allenatore olandese protagonista degli ultimi 25 anni del calcio mondiale tra Ajax, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester United e nazionale olandese, ha intenzione di lasciare il mondo del pallone. Intervenuto al programma tv olandese VTBL, il 65enne

Roma - regista arrestato per violenza sessuale : 'Ti faccio fare un film' : A Roma oggi lunedì 11 marzo, un presunto regista di 69 anni, Pino Flamini, è stato arrestato con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di 5 ragazze, 3 delle quali erano minorenni all'epoca dei fatti. L'uomo si faceva chiamare "il maestro" e con molte delle sue vittime era solito usare la falsa promessa: "Ti faccio fare un film!". Il regista illudeva e abbagliava le povere ragazze con il falso impegno di enormi ...

Salvini : non faccio saltare il governo per la Tav : Stiamo dando attuazione al contratto di governo, ci siamo impegnati in un'opera e una discussione prima tecnica e ovviamente politica di ridiscussione integrale dell'opera". E ha sottolineato: "Ho ...

Dalla Guinea a Forlì - ora è impegnato nel Servizio Civile : 'Ho ricevuto molto. Ora faccio la mia parte per gli altri' : Il sindaco di Forlì, Davide Drei, ha incontrato martedì mattina in Municipio i ragazzi e le ragazze del Servizio Civile Nazionale e Regionale, di diverse provenienze e nazionalità, impegnati nell'...

Lino Guanciale - le parole dell'attore : 'Per il momento faccio lo zio' : Recentemente Lino Guanciale è stato intervistato dal settimanale 'Nuovo tv', dove ha sottolineato di voler dedicare più tempo alla vita privata. L'attore ha posto l'accento sul sogno di diventare padre ma tutto ciò dovrebbe richiedere minori impegni professionali. L'avezzanese ha ammesso di avere un forte senso di paternità per poi concentrarsi sui ruoli interpretati tra teatro e televisione. Il protagonista della fiction di Rai Uno ha ...

"faccio come mi pare". Marcuzzi sotto accusa : perché difende Soleil : Alessia Marcuzzi di nuovo nell'occhio del ciclone. La sua Isola dei Famosi non decolla, siamo all'ottava puntata,, ma le polemiche intorno alla concorrente Soleil Sorgè sì. I social sono convinti che ...

Neymar e le simulazioni : 'Ho iniziato a guardare i video per capire se le faccio davvero' : Allo scorso Mondiale era uno degli uomini più attesi, ma alla fine è stato ricordato più per le sue simulazioni che non per le sue prodezze in campo, insufficienti per permettere alla Seleçao di ...

Brunetta : “Caduta governo? No non faccio pronostici - lavoro dalla mattina alla sera per farlo cadere domani” : Renato Brunetta di Forza Italia, torna a parlare di Governo e della sua caduta Renato Brunetta è uno degli ultimi luogotenenti reduci invitti di quello che fu lo strapotere berlusconiano. Si è ricavato un bunker dal quale ancora riesce a tirare ogni tanto qualche bombetta a mano, dando il segnale concreto di sapere tenere la posizione … L'articolo Brunetta: “Caduta governo? No non faccio pronostici, lavoro dalla mattina alla sera per ...

Federica Panicucci - 51 anni - svela i segreti del suo fisico perfetto : “faccio una vita monacale” : Basta accendere la tv o dare una rapida occhiata al suo profilo Instagram per rendersi conto che il tempo per Federica Panicucci sembra non passare mai. Oltre a essere brava e preparata, con una lunga carriera alle spalle, la conduttrice di Mattino Cinque è bella da togliere il fiato: a 51 anni ha un fisico strepitoso che farebbe invidia a molte colleghe più giovani. Mamma di due ragazzini, la presentatrice che da sempre porta lunghi capelli ...

Che tempo che fa - la sfida finale di Fabio Fazio a Salvini e grillini : 'Cosa faccio per i prossimi 2 anni' : Sono mesi che Fabio Fazio è al centro di attacchi incrociati sul suo stipendio milionario concordato con viale Mazzini per passare in prima serata su Rai 1 a condurre Che tempo che fa . Quei 2,2 ...

