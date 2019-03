LIVE Pattinaggio artistico | Mondiali 2019 in DIRETTA | 20 marzo Della Monica Guarise

oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Buonanotte e benvenuti allaprima giornata deidi. E’ l’evento più importante dell’anno post olimpico e si svolge in uno dei templi delmondiale, il Palasport di Saitama in Giappone. La sessione inaugurale vede impegnate le coppie dicon il programma corto, mentre la seconda è riservata al singolo femminile, sempre con il programma corto.Nelle coppie d’mancano all’appello tre delle prime sei coppie classificate alle Olimpiadi di Pyeongchang. In gara, e dunque favorite per le medaglie, l’argento olimpico, i cinesi Sui/Han, i russi Tarasova/Morozov e i francesi Morgan/Cipres, oro ai recenti Europei a Minsk. Tra i grandispecialità ci sono anche gli azzurriche vogliono riscattare il quarto posto continentale. In gara per ...

