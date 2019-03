L' Italia pagherà 500 milioni l' anno per mantenere i gasdotti tedeschi

ilfoglio

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Roma. C'è un filo che lega la sicurezza energeticana a un doppio vincolo, nelle mani di Russia e Germania. Da Mosca l'compra più di un terzo del gas che consuma, un volume attualmente ...

pietroraffa : 'Gli #F35 sono uno strumento di morte', diceva #DiBattista. Per il Movimento 5 stelle erano il male. Interventi… - _Forza_Italia_ : RT @Greg_Fontana: Si alla #FlatTax di #ForzaItalia! No a reddito di cittadinanza del governo. Vantaggi pratici: primo e più importante, è c… - giuantvil : RT @giuslit: Chi in Italia si è preso la responsabilità di accettare supinamente tale diktat della Commissione, a livello tecnico e politic… -