L' ipotesi di nozze tra Peugeot e Fca dice che l' Auto cerca un leader

ilfoglio

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Milano. "Se si presenterà un'altra occasione, noi della famiglia senz'altro non lo freneremo. E Carlos lo sa". Sono bastate queste parole in un'intervista all'Echos di Robert, il ...

ALESSIinfo1 : Deutsche Bank e Commerzbank, nozze possibili: via ai colloqui per studiare l'ipotesi fusione - infoiteconomia : Deutsche Bank e Commerzbank, nozze possibili: via ai colloqui per studiare l'ipotesi fusione - CatelliRossella : Deutsche Bank e Commerzbank, nozze possibili: via ai colloqui per studiare l'ipotesi fusione -