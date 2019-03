L' inverno finisce oggi | alle 22 58 arriva la primavera con la superluna piena

Quando finisce l’inverno 2019 in Italia : data - significato e quand’è : Quando finisce l’inverno 2019 in Italia: data, significato e quand’è Inverno 2019: iniziato il 21 dicembre 2018, il giorno più corto dell’anno, terminerà mercoledì 20 marzo 2019 per dare spazio alla primavera. Un assaggio della stagione primaverile si è avuto a febbraio, ma l’inverno sta facendo sentire il suo colpo di coda in questi primi giorni di marzo. Stando inoltre alle previsioni meteorologiche a lungo termine, aprile e ...