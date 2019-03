LETTERA AL FIGLIO ABORTITO Il dono di un dramma che diventa resurrezione

Nanga Parbat - Daniele Nardi e la LETTERA al figlio di otto mesi : il messaggio prima di morire : ... impossibile, che però non si è arreso, e se non dovessi tornare il messaggio che arriva a mio figlio sia questo: non fermarti, non arrenderti, datti da fare perché il mondo ha bisogno di persone ...

Paola Caruso riceve una LETTERA choc : “Morite tu e il figlio che aspetti” : Non c’è tregua per Paola Caruso. La showgirl, che fra un mese diventerà mamma, sta vivendo una gravidanza piuttosto complicata a causa della battaglia mediatica con il suo ex Francesco Caserta, padre del bambino che porta in grembo. In una lettera che ha voluto leggere in diretta a Domenica Live da Barbara D’Urso, l’ex concorrente di Pechino Express ha rivelato che la sorella del suo ex le ha addirittura augurato di ...