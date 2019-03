L' elettore delle primarie Pd tra matricole e veterani | i giovani per Martina | gli over

Twitter PWA si aggiorna : selettore delle emoji per i messaggi diretti : La Progressive Web App di Twitter è stata aggiornata lato server introducendo alcune novità per gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile. Changelog messaggi diretti: il nuovo selettore delle emoji introdotto a dicembre per i tweet è ora disponibile per PC e tablet anche nei messaggi diretti. Immagini: le immagini mostrate nella timeline vengono scelte in modo più intelligente sui telefoni con un’alta densità di pixel. Modifica immagini: ...