Legge 104 | investigatore privato o agenzie | chi rischia lo spionaggio

(Di mercoledì 20 marzo 2019)104:, chiloper104 I permessi retribuiti sono un’agevolazione che spetta ai titolari di104, siano essi disabili con handicap grave o i familiari che li accudiscono. Tuttavia, sia nell’uno sia nell’altro caso, devono essere entrambi lavoratori dipendenti. I permessi104 sono quindi un diritto che consente di fruire di 3 giorni di permesso retribuito al mese (frazionabili anche in ore) per fornire assistenza al disabile.Spesso, però, capita che il diritto dei permessi 104 venga mal utilizzato, o per meglio dire, se ne abusi. In questo caso si andrebbe a commettere un illecito sia nei confronti del datore di lavoro e dell’azienda per cui si lavora, sia nei confronti dell’Inps che paga quei giorni di permesso. A tal proposito si segnala anche l’entrata in campo di investigatori ...

