Lega Pro e ItaliaCamp insieme per analizzare l’impatto sociale del gioco del calcio

Carcere e multe salate per clienti delle prostitute : idea PD opposta alla linea della Lega : Discussione aperta sulla Legalizzazione o meno della prostituzione. Da settimane, tra gli organi di stampa, rimbalza l'idea della Lega di riaprire le case chiuse, con la Regione Veneto che sta valutando una proposta proveniente dal gruppo politico "Siamo Veneto", che prevede l'introduzione di un albo al quale le mestieranti dovranno iscriversi per risultare delle vere e proprie professioniste, rilasciando regolarmente fatture e sottoponendosi a ...

Diciotti - Senato voto su Salvini/ Diretta - via libera a processo test per Lega e M5s : Caso Diciotti, Diretta del voto al Senato sul processo al Ministro Salvini: le posizioni di Lega e M5s, il test per il Governo e il rischio di 'falchi'

Classifica EuroLega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Ruby Ter - i Legali di Berlusconi : «La morte di Imane Fadil danneggia il processo» : Sulla morte della modella 34enne i magistrati oggi fanno sapere che le ipotesi della malattia rara o avvelenamento sono sullo stesso piano e “hanno pari dignità”

Sport e Legalità – La Scuola in Cattedra - Sofia Goggia e Filippo Tortu testimonial del progetto : Previsto lo svolgimento di alcuni Campus formativi, riservati a tre scuole della Lombardia Giovedì 21 marzo, a Milano, alle ore 11.00, nella Sala Opportunità di Palazzo Lombardia, conferenza stampa di presentazione del progetto Regionale “Sport e Legalità – La Scuola in Cattedra“. Il progetto nasce dall’accordo siglato dalla Regione Lombardia con l’Ufficio Scolastico Regionale e le Fiamme ...

Italia-Cina - aula Camera approva risoluzione M5s-Lega con 282 sì : Roma, 19 mar., askanews, - "La Camera impegna il governo a confermare che siano state effettuate le necessarie verifiche e completate le valutazioni necessarie per procedere a sottoscrivere il ...

Lega Pro - seconda tappa del percorso di formazione per i club : Si è tenuto il secondo incontro con i club (oggi era la volta delle società del Girone A; martedì scorso di quelle del Girone C) per i seminari formativi, che la Lega Pro promuove con la collaborazione dell’ I.N.P.S., dell’Agenzia delle Entrate e dell’I.N.A.I.L. In particolare, vengono affrontate tematiche come il rispetto della Legalità in campo fiscale, previdenziale, assicurativo e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. La prossima e ...

Imane Fadil - Legali di Berlusconi : “La sua morte ci danneggia nel processo Ruby” : Secondo i legali dell'ex Premier, la morte della teste nel processo sulle famose cene eleganti danneggia la difesa a livello tecnico-processuale perché "le sue dichiarazioni entrano direttamente nel processo e noi non possiamo più fare il controesame". Intanto proseguono le indagini per accertare le cause della morte della 34enne.Continua a leggere

Conte in Aula. Pd all'attacco su caso Mediterranea. Proteste della Lega : DIRETTA "Il presidente del Consiglio dica subito quello che sta accadendo al largo di Lampedusa , che avviene sulla pelle di esseri umani e espone l'Italia all'interesse del mondo. Il presidente ...

Bollo auto 2019 : esenzione totale per reddito proposta dalla Lega : Bollo auto 2019: esenzione totale per reddito proposta dalla Lega esenzione totale pagamento Bollo auto 2018 Il Bollo auto continua a far discutere: dalla proposta di eliminazione, notizia che rimbalza ogni anno ma che non trova mai fondamento, alle proposte regionali di riduzione o esenzione totale e parziale. L’ultima arriva dalla Lega, e più precisamente dalla consigliera regionale del Molise Aida Romagnuolo, che ha parlato di abolire il ...

La Lega non vuole fare la guerra all’Europa sulla proroga della Brexit : Roma. A sentire l’entusiasmo di Nigel Farage e dei suoi compagni euroscettici, la trattativa europea con la Lega per bloccare la proroga dell’Articolo 50 sulla Brexit sarebbe già in una fase avanzata. Tuttavia, fonti del Carroccio spiegano al Foglio che “una richiesta formale ancora non è arrivata,