Le scarpe da barca saranno le più cool della stagione

gqitalia

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Sono passati più di trent’anni da quando ledaerano ai piedimaggior parte degli uomini durante laestiva. Gli stessi, probabilmente, che da allora non hanno mai smesso di indossarle. Le boat shoes, che nel tempo sono diventate un modello timeless, (originariamente concepito nel 1935 dal marinaio Paul Sperry) questa primavera-estate - e questa è la novità -molto di tendenza. Il merito va a Prada che le ha portate sulle passerelle milanesi lo scorso giugno, arricchendole di un’allure fashion, pur mantenendo intatte le caratteristiche di questo tipo di scarpa. D’altra parte, lo sappiamo, ciò che andava di moda un tempo, è destinato a tornare prima o poi... e nelle ultime stagioni i capi e gli accessori dei brand in voga negli anni ’80 e ’90 sono diventati oggetti del desiderio di tanti ...

LianaPietrosino : RT @57423eb: 'La scopo e basta' Intende la spazzo e basta, la barca, perchè non si entra con le scarpe. ?????????????? #ilsilenziodellacqua - 57423eb : 'La scopo e basta' Intende la spazzo e basta, la barca, perchè non si entra con le scarpe. ?????????????? #ilsilenziodellacqua - GCerrai : RT @ande1294: @braveheartmmt @braveheartmmt da domani chi vuole manifestare contro i cambiamenti climatici, per dare aiuto alla causa, non… -