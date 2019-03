Lavori conclusi all' Aeroporto di Catania

Aeroporto Catania - conclusi Lavori pista : Catania , 20 MAR - Da oggi l' Aeroporto di Catania è tornato pienamente operativo: si sono infatti conclusi con un giorno di anticipo i lavori per la sistemazione di una parte della via di rullaggio ...

Conte e Toninelli nella Granda : “Entro l’estate riprenderà il cantiere sulla Cuneo-Asti - Lavori conclusi entro trentasei mesi” : «Riusciremo a sbloccare i cantieri già entro l’estate per il lotto da Alba a Verduno, e poi a completare l’autostrada A33 entro 36 mesi. Il tutto senza regali al concessionario, e con un risparmio per i cittadini di 213 milioni di euro». È la promessa fatta oggi (lunedì 18 marzi) dal premier Giuseppe Conte agli amministratori del territorio riuniti...

Pallavolo – Conclusi a Roma i Lavori del Consiglio Federale : Tutte le decisioni del Consiglio Federale del 8 marzo Si è conclusa oggi a Roma la riunione del Consiglio Federale . In apertura dei lavori il Presidente Pietro Bruno Cattaneo ha voluto ricordare l’importante appuntamento della cerimonia di premiazione della Hall of Fame 2019, in programma al Salone d’Onore del Coni lunedì 25 marzo. Queste le principali delibere assunte dal Consiglio Federale . CAMPIONATO EUROPEO U16 – Sarà ...

Via Marina - dossier in commissione a Napoli : 'Lavori conclusi il 30 settembre' : Entro il prossimo 31 marzo verranno completate le opere funzionali in via Marina, ed entro il 30 settembre l'intero lavoro verrà concluso. È quanto ha illustrato alla commissione Infrastrutture del ...