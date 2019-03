Laver | ' Federer voleva Edberg capitano alla Laver Cup Poi ho chiamato Borg'

Federer presenta la 3ª edizione della Laver Cup : “non si tratta di una semplice esibizione” : Laver Cup, Roger Federer e Bjorn Borg hanno presentato oggi la terza edizione che si disputerà in quel di Ginevra La Laver Cup si appresta a traslocare in quel di Ginevra. Oggi Roger Federer e Bjorn Borg hanno presentato la terza edizione che si giocherà in terra svizzera: “Le due prime edizioni sono state davvero belle – ha dichiarato Federer in conferenza stampa – Ci si è resi subito conto che non si trattava di una ...